Previsió meteorològica
Canvi de temps: l’arribada d’una massa d’aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
El descens de les temperatures nocturnes serà notable a partir de dimecres i reduirà l’extensió de les nits tropicals
Catalunya arriba a màximes de 39,5 graus a Vinebre i bat el seu rècord absolut de calor per a un mes de maig
Valentina Raffio
Després d’un final de maig marcat per un episodi de calor molt intens i extraordinàriament primerenc per a l’època de l’any, tot apunta que la situació meteorològica començarà a canviar a partir de dimarts amb l’arribada d’una massa d’aire més fresc impulsada per vents del nord i de l’oest. Segons adverteix l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquest canvi provocarà un descens tèrmic en bona part d’Espanya tot i que, això sí, l’alleujament no serà uniforme i algunes zones del Mediterrani continuaran registrant temperatures molt elevades per a l’època. Els models encara es mostren incerts sobre com evolucionarà aquesta situació al llarg de la setmana però per ara l’escenari més probable és que el juny comenci amb diversos alts i baixos en les temperatures.
Els models apunten que aquest dilluns encara serà una jornada de calor extrema. Les temperatures màximes arribaran entre 35 i 36 graus en àmplies zones del centre i de la meitat sud peninsular, mentre que a la vall del Guadalquivir es mouran entre els 38 i els 40 graus. A més, durant la tarda creixeran núvols d’evolució en àrees muntanyoses i podran produir-se tempestes localment fortes al Pirineu. A Barcelona, per exemple, s’esperen màximes per sobre dels 27 i mínimes que no baixaran dels 21, deixant així una altra nit amb valors tropicals. Al Ponent s’esperen valors per sobre dels 34 graus. Segons afirmen els experts, es tracta de xifres entre 5 i 10 graus per sobre de l’habitual per a l’època.
Canvi de temps
Els pronòstics apunten que dimarts arribarà el canvi de temps més significatiu de la setmana. L’entrada d’aire més fresc farà descendir les temperatures de forma gairebé generalitzada, especialment al terç nord, on els termòmetres podran baixar entre 6 i 8 graus respecte a dilluns. Tot i així, afirmen els meteoròlegs, l’ambient continuarà sent calorós a moltes zones i se superaran de nou els 32 o 34 graus al centre peninsular i s’arribarà entre 36 i 38 graus a la vall del Guadalquivir. També s’espera que en alguns punts l’arribada de vents de ponent provocarà un efecte contrari ja que, a l’arribar reescalfats, podrien afavorir temperatures molt altes a l’interior del País Valencià, la Regió de Múrcia i Andalusia oriental, on podran arribar-se entre 38 i 40 graus.
A partir de dimecres es notarà especialment el descens de les temperatures nocturnes. Les nits tropicals, aquelles en les quals la temperatura mínima no baixa dels 20 graus, perdran extensió i quedaran restringides principalment a alguns sectors del litoral mediterrani i Andalusia. A l’interior de la meitat nord es registraran mínimes inferiors a 10 graus, amb valors de 8 o 9 graus en ciutats com Burgos, Sòria o Vitòria, i fins i tot de 7 o 8 graus a Terol i zones elevades del centre peninsular. Durant aquella jornada, les temperatures màximes podrien pujar al Cantàbric, mentre que descendiran a les Balears i el sud-est peninsular.
Incertesa en els models
A partir de dijous augmenta notablement la incertesa de les previsions. Els escenaris més probables apunten a una nova baixada de les temperatures al terç nord per l’arribada de vents més frescos del nord-oest. En contrast, l’àrea mediterrània podria experimentar un nou ascens tèrmic. D’aquesta manera, tornarien a superar-se els 35 graus tant a la vall del Guadalquivir com a l’interior del País Valencià, mentre que en àmplies zones del centre, sud i nord-est s’arribarien entre 30 i 32 graus. El contrast serà especialment acusat al Cantàbric, on les màximes amb prou feines arribaran als 20 o 22 graus a la costa i podrien quedar-se per sota dels 20 graus en algunes zones de l’interior.
De cara al cap de setmana vinent la incertesa és encara més gran. Hi ha alguns escenaris que mantenen temperatures suaus i fins i tot una mica fresques per a l ’època de l’any al nord i l’est de la Península. Altres models, en canvi, apunten a una nova pujada de les temperatures i una possible tornada a la calorintensa, amb registres superiors als 34 o 35 graus en zones del nord-est, centre i sud peninsular. «Serà necessari seguir l’evolució de les previsions durant els pròxims dies per confirmar quin d’aquests escenaris acaba imposant-se», recorden des d’Aemet en relació amb la previsió.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota