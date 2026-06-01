Nova regulació
Consum obligarà les escoles infantils de 0 a 3 anys a oferir menús saludables, amb menys fregits i precuinats
El primer cicle d’infantil haurà de promoure la lactància materna tant presencialment com garantint les adequades condicions de conservació i manipulació de la llet materna
El Govern prohibeix la brioixeria industrial a les escoles i augmenta el consum de peix, verdures i cereals integrals
Patricia Martín
El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha anunciat que el seu departament estendrà les pautes del reial decret de Menjadors Escolars Saludables, que va entrar en vigor l’abril passat, al primer cicle d’educació infantil. És a dir, serà també d’aplicació a les escoles per a nens de 0 a 3 anys. Aquesta normativa preveu que en aquests espais s’ofereixin menús amb fruita i verdura fresca diàriament, més peix i llegums i menys fregits.
A més, les escoles infantils hauran d’adoptar mesures per promoure la lactància materna tant presencialment, habilitant espais reservats per a les mares que vulguin alletar al centre, com garantint les condicions adequades de recepció, conservació, manipulació i administració de la llet materna que els entreguin.
L’objectiu, segons Consum, és «facilitar el compliment de la recomanació dels organismes sanitaris nacionals i internacionals sobre la importància de la lactància materna exclusiva durant els primers sis mesos de vida i, juntament amb altres aliments complementaris, fins als dos anys o més, mentre mare i fill o filla ho vulguin».
Amb l’aplicació de la normativa, les escoles infantils estaran sotmeses al mateix estàndard nutricional i de sostenibilitat que ja regeix a les escoles, instituts i centres d’FP, amb les particularitats aplicables a cada grup d’edat, en virtut de les pautes elaborades per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN), consensuades amb les comunitats autònomes i plasmades al reial decret.
Veto als refrescos
D’aquesta manera, els centres educatius de primer cicle d’infantil hauran d’oferir fruita i verdura fresca diàriament, amb almenys un 45% de racions de temporada. Així mateix, hauran d’oferir un mínim de llegums i peixos a la setmana; cereals integrals com a opció preferent i aigua i llet com a beguda, ja queden eliminats els refrescos i begudes ensucrades i edulcorades. Els precuinats es podran incloure al menú com a màxim una ració al mes i els fregits una vegada per setmana, ja que s’han de prioritzar el cuinat al forn, vapor, planxa o bullit.
A més, com a mínim, el 5% del cost total dels aliments s’ha de destinar a productes ecològics o, alternativament, oferir dos plats principals ecològics al mes. Així mateix, la regulació incorporarà pautes de seguretat alimentària específiques per als primers anys de vida, com no oferir aliments no introduïts prèviament en l’entorn familiar; arròs sempre blanc fins als tres anys, per minimitzar l’exposició a l’arsènic inorgànic de l’arròs integral; no afegir sal fins als 12 mesos o moldre o partir de forma segura tots els aliments que poden produir ennuegades, com ara fruita seca, raïm o tomàquets cherry.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis