Relleu al capdavant de la direcció
Javier Moll: «EL PERIÓDICO compta avui amb un equip cohesionat i guanyador»
Gemma Martínez pren possessió del càrrec de directora d’EL PERIÓDICO amb el repte de fer «un diari més fort, més innovador, més imprescindible per als lectors i més influent»
Sergi Saborit
Dia de màxima emotivitat per a la redacció d’EL PERIÓDICO. El primer impacte l’hem rebut només sortir de l’ascensor, en lliscar la mirada cap al fons, cap al despatx envidrat que fins divendres ocupava Albert Sáez, i constatar que, per primera vegada, la nova directora, Gemma Martínez, estava asseguda a l’altre costat de la taula. Després arribaria l’acte oficial de relleu, on el termòmetre emotiu ha assolit la seva temperatura màxima, i que ha culminat amb una sentida abraçada entre Sáez i Martínez acompanyada per un llarg aplaudiment de tota la redacció.
Aquest aplaudiment i aquestes abraçades testifiquen que EL PERIÓDICO compta avui «amb un equip cohesionat i guanyador» i que queda lluny aquella època pandèmica en què «la moral estava per terra», segons ha constatat el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, que ha estat el primer a prendre la paraula i a dirigir-se a la redacció.
«Vull donar-vos les gràcies a tots —ha assenyalat l’editor— i demanar-vos, de tot cor, que presteu a Gemma el mateix suport i entusiasme que heu tingut fins ara amb Albert». «És un moment molt emocionant —ha afegit—, perquè això significa que l’empresa creu que EL PERIÓDICO ha consolidat una nova etapa i podem deixar-lo en unes mans tan qualificades com les de Gemma després d’haver passat per una etapa de cirurgia intensiva i cures intensives», ha emfatitzat Moll, que estava acompanyat per Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica.
Martínez ha agraït «la confiança» dels editors i ha constatat que prendre el comandament d’un diari que d’aquí a dos anys celebrarà el seu mig segle de vida és «tot un privilegi» i un «immens honor». «Contribuiré amb totes les meves forces i en la mesura de les meves possibilitats a fer d’EL PERIÓDICO un diari més fort, més innovador, més imprescindible per als nostres lectors i més influent», ha assegurat la nova directora en el seu discurs de presa de possessió del càrrec.
Javier Moll, que ha reivindicat que la «raó de ser» del grup familiar és el periodisme de proximitat i la informació local i hiperlocal, ha posat en valor la feina feta en els últims sis anys per Albert Sáez, «la persona a qui jo vaig encomanar que corregís el rumb d’EL PERIÓDICO». «Han estat anys apassionants però difícils. Albert ha sabut no només reconstruir la identitat del diari, sinó també crear un equip molt sòlid, amb l’ajuda de Gemma i dels subdirectors i redactors en cap que l’han acompanyat en aquesta etapa».
«Però no cregueu que Albert se n’anirà gaire lluny, serà per aquí», ha deixat clar Moll, que ha aprofitat l’esdeveniment per anunciar que Sáez presidirà a partir d’ara el Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO, en substitució de Joan Tapia. A més, el veterà periodista passarà a exercir noves responsabilitats en el grup Prensa Ibérica. Així, al seu càrrec actual de director general de Continguts, hi sumarà el de director de Relacions Institucionals, prenent el relleu a Carmelo Calvo. «No sé qui em va dir que “sembla que Albert ha caigut en desgràcia”. Però no, el que passa és que ha caigut en gràcia des de fa molts anys», ha bromejat el president després d’enumerar les noves responsabilitats del fins ara director.
En aquest punt, Sáez ha pres la paraula assegurant que EL PERIÓDICO té «una gran oportunitat al davant» gràcies al fet que compta amb un equip «que és molt bo» i que «està a punt d’assolir el seu punt àlgid de rendiment professional». «Vull donar-vos les gràcies a tots», ha afegit Sáez, visiblement emocionat en referir-se a la «peça clau» que ha estat Gemma Martínez en el procés de transformació del diari que ha liderat. També ha tingut paraules d’elogi per a la secretària de redacció, Judith Pons, i per a Félix Noguera, director general de Prensa Ibérica a Catalunya, ja que «un diari és com una bicicleta de dues rodes, i per molt que la roda editorial vagi bé, si la roda econòmica falla, la bicicleta cau».
La nova directora, Gemma Martínez, s’ha referit als 2.190 dies en què ha ocupat la direcció adjunta com «els dies professionals més importants de la seva vida» i ha agraït «la confiança» que els editors han dipositat en ella. «Sé molt bé la responsabilitat que suposa dirigir un diari com EL PERIÓDICO en uns temps tan exigents per al periodisme. Assumeixo aquest repte amb molta il·lusió, amb ambició, però òbviament també amb molt de respecte. I he de dir que poder fer això en una empresa familiar, amb propòsit, com és Prensa Ibérica, amb els valors de la qual em sento tan identificada, és un privilegi que no oblidaré mai», ha reflexionat emocionada davant de tota la redacció.
«Els diaris no els fan els directors —ha apuntat Martínez—, els diaris els fan les redaccions, els fan els qui surten al carrer a exercir la professió més bonica del món, que és el periodisme, els qui persegueixen una exclusiva i els qui sempre porten posada la samarreta del diari». En el seu discurs de presa de possessió, i en l’actual context geopolític, la nova directora ha posat en valor el periodisme, ja que «cap algoritme no pot reemplaçar mai una bona pregunta»: «Fem una de les feines més necessàries que existeixen. Expliquem què passa, expliquem per què passa, donem context quan tot s’accelera, combatem el soroll amb la informació i ajudem els nostres lectors a entendre un món cada vegada més complex».
Martínez ha explicat que en els pròxims anys EL PERIÓDICO es concentrarà en «allò que aporta més valor als nostres lectors, fer més d’allò que funciona, tenir el coratge de deixar enrere allò que ja no ens permet avançar i afrontar els canvis que s’acosten amb la mateixa actitud amb què sempre hem afrontat les notícies, amb curiositat, amb rigor i sense por». «Tenim una oportunitat enorme, l’oportunitat d’escriure junts el pròxim capítol d’una història que va començar fa gairebé 50 anys, perquè el 2028 EL PERIÓDICO complirà 50 anys», ha conclòs la nova directora.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare