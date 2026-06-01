Vaga de professors
La Policia inicia el procés per obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir la docent a València
La delegada Govern ja va anticipar ahir que s’investigaria l’assumpte, malgrat el rebuig dels sindicats policials a les xarxes socials
Lluís Pérez
La Policia Nacional ha iniciat el procediment per obrir un expedient disciplinari a l’agent que va agredir una professora jubilada aquest diumenge a la tarda a les portes de la Conselleria d’Educació en les concentracions dins de la vaga indefinida del professorat al País Valencià. La dona, que com s’observa en el vídeo estava d’esquena i no mostrava una actitud violenta, ha presentat una denúncia pels fets, com han transmès fonts de la Delegació del Govern al País Valencià. Després de rebre la forta empenta de l’agent, va caure a terra sobtadament sense donar-li temps a posar les mans al davant i, en conseqüència, va rebre un fort cop a la cara.
La imatge va córrer com la pólvora per les xarxes socials i els grups de missatgeria amb vídeos gravats des de diferents àmbits. Altres imatges, tot i que amb menor virulència, es van difondre passada la mitjanit quan els agents van mirar de desallotjar els professors asseguts davant les portes de l’avinguda Campanar, en senyal de protesta per la negativa de la consellera Carmen Ortí a reobrir la negociació sobre les retribucions.
Poc després de l’incident, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va publicar un missatge a les xarxes socials en el qual va titllar d’«inacceptable» la imatge i va assegurar que el seu partit «investigaria l’ocorregut exhaustivament per depurar responsabilitats». Segons la seva opinió, aquest gest entelava «la feina de la Policia en aquestes tres setmanes de manifestacions».
Per la seva banda, la Unió Federal de Policia (UFP) – Sindicat Nacional de Policia, va defensar que la instantània «respon a una actuació policial per evitar que tallin els carrers». I carregava contra Bernabé assegurant que ella «no investigarà res», sinó que «en tot cas serà un jutge qui ha de depurar responsabilitats», i va demanar «deixar de fer política amb la nostra feina». El sindicat va mostrar «tot el nostre suport al company i la seva actuació» i en cap moment l’ha condemnat.
La delegada amb els sindicats
La delegada del Govern, Pilar Bernabé, i el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, han mantingut una reunió aquest dilluns amb els sindicats convocants de la vaga indefinida del professorat en l’ensenyament públic no universitari –STEPV, UGT PV i CCOO PV–. En aquest sentit, tant la delegada com els sindicats s’han emplaçat «a continuar treballant perquè cap altre incident enteli la feina exemplar desenvolupada fins ara, amb l’objectiu de garantir l’exercici del dret constitucional de manifestació», remarca la Delegació del Govern.
