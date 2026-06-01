LA VISITA DE LLEÓ XIV
"Pot ser que faci que ens replantegem moltes coses"
Joves de Tarragona que van guanyar el premi a les activitats de voluntaris promogudes per l’Arquebisbat se ‘saltaran’ la cua virtual de les entrades en l’acte de l’Estadi Olímpic Lluís Companys, el 9 de juny.
És el Papa «millor adaptat» a les xarxes, diuen, però critiquen la seva posició amb el col·lectiu LGTBI +
Jan Magarolas
Nervis enardits, moltes ganes i una mica d’escepticisme. Així viuen els dies previs a la visita del papa Lleó XIV alguns adolescents de Tarragona que veuran, de prop i amb els seus propis ulls, el mateix pontífex. No saben si podran saludar-lo personalment, però el sol fet de tenir un lloc confirmat en l’acte de l’Estadi Olímpic Lluís Companys del 9 de juny ja és motiu d’excitació: "Poder veure el Papa no passa cada dia, serà una experiència única i nosaltres tindrem aquesta sort", expliquen.
Són prop de vint joves, tots d’entre 12 i 16 anys, que s’ubicaran a la gespa de l’estadi durant la vigília d’oració, per la qual cosa seran dels més pròxims al Papa. No és sort: és el premi a les activitats de voluntaris promogudes per l’Arquebisbat de Tarragona dins de la delegació de Joves, cosa que els ha permès saltar-se la cua virtual de les entrades a l’acte a Montjuïc. En una trobada al Balcó del Mediterrani, els adolescents demostren tenir clares moltes coses, començant per les seves creences religioses.
Els pocs privilegiats
Nollver Hernández, Milla Nassikanova, Aina Torrents i Roi Bonet són quatre dels afortunats que presenciaran l’oració des de la primera fila. Tenen 15 i 16 anys. No es defineixen com a catòlics: una és cristiana ortodoxa i els altres, agnòstics: "No arribo a tenir fe, però tampoc tinc raons per dir que Déu no existeix; no vull tancar-me a la possibilitat que existeixi algú que ho controli tot", resumeix Hernández.
"Una recompensa"
La distància religiosa, no obstant, no els impedeix adonar-se de l’oportunitat històrica de participar en l’acte amb el Papa. "¿Que vingui l’home més poderós de l’Església catòlica? ¡És inesperat! Poder veure’l és una recompensa per les bones accions", assenyalen Torrents i Bonet. A Montjuïc es trobaran envoltats de milers de creients i asseguren que també ho viuran "per aquells que no hi podran ser presents". Fins i tot es mostren oberts de cor i de ment per la presència del Papa. "Pot ser que ens faci replantejar-nos moltes coses, ¿per què no?".
La seva presència a la gespa de l’Estadi Olímpic, a prop del pontífex, coincidirà amb la d’altres joves dels altres bisbats catalans. I, en el cas de la delegació tarragonina, respon al voluntariat que van protagonitzar aquests adolescents en una jornada de l’Aplec Diocesà. Allà, amb més de 400 persones, l’Aina, el Roi, la Milla, el Nollver i els seus companys van col·laborar desinteressadament en l’organització, acompanyant assistents i fins i tot cuidant la guarderia. La visita del Papa és "la recompensa que es mereixien", revela la germana Isabel Górriz, de la delegació de Joves de l’Arquebisbat.
Quant al sant Pare, els joves són conscients del que representa i li reconeixen el valor de ser el Papa "millor connectat i adaptat" de la història a les xarxes socials i a internet. Però també li posen deures per acostar-se als adolescents. El defineixen com a "més conservador" que Francesc i li critiquen la seva posició "ambigua" sobre els temes LGBTI+. Aplaudeixen com a "molt oportuna" la seva primera encíclica sobre la intel·ligència artificial.
