La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris
Els dos nous dispositius seran obligatoris per als cotxes que es matriculin a partir d’aquesta data
O. Casado
El 2019, la Unió Europea va aprovar una sèrie de mesures de seguretat relatives a la conducció que s’han d’anar implantant a tots els països membres i que tenen com a objectiu reduir la sinistralitat a la carretera. Aquesta normativa obliga a incorporar noves tecnologies que ajudin a reduir l’impacte del factor humà en els accidents de trànsit. Es tracta dels sistemes ADAS, de l’anglès Advanced Driver Assistance Systems, ajudes electròniques a la conducció que utilitzen càmeres, radars i sensors per detectar riscos, advertir el conductor i fins i tot intervenir sobre el vehicle en situacions concretes.
Tot i que molts d’aquests dispositius ja són obligatoris en cotxes de nova homologació des del 2022 i en vehicles nous matriculats des del juliol del 2024, el 2026 es completa una altra fase important: els cotxes hauran d’incorporar sistemes per prevenir distraccions i somnolència i per protegir els usuaris vulnerables dels atropellaments.
«El sistema avançat d’advertència de distraccions del conductor (DDR-ADR) i el sistema avançat de frenada d’emergència per a vianants i ciclistes (AEB-PCD) són els dos últims sistemes inclosos en la normativa GRS2 (General Road Safety 2) que entren en vigor el 6 de juliol d’aquest any per a noves matriculacions», explica la revista de la Direcció General de Trànsit (DGT). En aquest sentit, es detalla que aquests sistemes ja eren obligatoris des del 2024 per poder homologar nous models de turisme, i ara l’obligació s’estén a tots aquells vehicles que tinguin la primera matriculació a partir d’aquesta data.
El DDR-ADR té com a objectiu reduir els accidents provocats pel cansament, la fatiga i les distraccions, i és una evolució del sistema DDR. Aquest sistema combina càmeres i sensors que rastregen el conductor, com la posició del cap, els moviments oculars i la direcció de la mirada, per detectar si pot representar un perill.
Per la seva banda, l’AEB-PCD també és una evolució del sistema de frenada d’emergència (AEB-VEH), en aquest cas centrat a ajudar el conductor a respondre davant una possible col·lisió amb vianants o ciclistes a la calçada. Es tracta, essencialment, d’evitar atropellaments. Es calcula que aquest assistent podria reduir un 30% els atropellaments de vianants i un 45% els de ciclistes.
El Reglament UE 2019/2144 ja obligava a incorporar nous sistemes de seguretat als cotxes, que a Espanya s’han anat implantant progressivament i que des del 2024 estan actius. Són els següents:
- Sistema avançat de manteniment de carril (LKA)
- Control de pressió dels pneumàtics (TPM)
- Assistent intel·ligent de velocitat (ISA)
- Interfície per a la instal·lació d’un alcoholímetre
- Sistema d’advertència de somnolència i pèrdua d’atenció del conductor (DDR-DAD)
- Senyal de frenada d’emergència (ESS)
- Detector de marxa enrere (REV)
- Registrador de dades d’emergències (EDR)
- Sistema avançat de frenada d’emergència (AEB-VEH)
L’objectiu de la Unió Europea és clar: reduir el nombre de víctimes a la carretera, especialment en els sinistres relacionats amb errors humans. Aquests sistemes no converteixen el cotxe en autònom ni substitueixen el conductor, però sí que poden ajudar a evitar atropellaments, sortides de via, encalços i accidents per distracció o excés de velocitat.
