Vall d'Hebron inaugura la nova Àrea d’Oncohematologia Infantil i Adolescent, amb el doble d’espai i tecnologia innovadora
La reforma agrupa habitacions pediàtriques, per a adolescents i d’entorn protegit per a trasplantaments hematopoètics, amb nous espais per a famílies i professionals
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha inaugurat la nova Àrea d’Oncohematologia Infantil i Adolescent, un espai de 2.646 metres quadrats que duplica la superfície anterior i que està destinat a infants, adolescents i adults joves amb malalties oncohematològiques. La reforma ha tingut un cost de 7,4 milions d’euros i ha estat finançada íntegrament per la Fundación Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundación Small.
La nova àrea disposa de 29 habitacions individuals: dotze per a nens i nenes, vuit per a adolescents i adults joves, i nou d’entorn protegit per a trasplantament hematopoètic. Les habitacions han estat concebudes com petits apartaments per facilitar l’acompanyament familiar durant l’ingrés.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat les instal·lacions i ha destacat el fet de “convertir un espai mèdic hospitalari en gairebé una llar”. Durant la visita, també ha subratllat “la importància de tenir una sanitat puntera, universal, de màxim nivell, com un dels factors que més cohesiona la societat catalana i espanyola”.
El nou espai incorpora una terrassa exterior de 240 metres quadrats amb vistes a Collserola, zones d’oci i descans diferenciades per edats, espais per a les famílies, una aula hospitalària, una àrea terapèutica de rehabilitació i un despatx de psicooncologia. El disseny s’ha elaborat amb la participació de pacients, familiars i professionals.
El gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Albert Salazar, ha afirmat que “la nova Àrea d’Oncohematologia Infantil i Adolescent és una peça fonamental del Nou Vall d’Hebron i exemplifica com la col·laboració publico-privada ens permet avançar en el tractament i l’atenció als pacients, a més de millorar el seu benestar emocional”.
La reforma també ha permès substituir les antigues cambres d’aïllament per habitacions d’entorn protegit per a pacients que necessiten un trasplantament de progenitors hematopoètics. Segons Lucas Moreno, cap del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques, “els pacients disposen a partir d’ara d’habitacions individuals, lluminoses i confortables; els professionals, d’espais de treball més eficients, i hem canviat el paradigma en l’ingrés dels pacients que necessiten un trasplantament de progenitors hematopoètics: les antigues cambres d’aïllament han estat substituïdes per habitacions d’entorn protegit, més accessibles a les famílies, però amb un rigorós control d’infeccions”.
La unitat separa els espais per a pacients pediàtrics i per a adolescents i adults joves. La sala infantil està situada davant de l’espai per a famílies i inclou zones adaptades a diferents etapes evolutives, mentre que l’àrea per a adolescents disposa de pufs, taules amb endolls, pantalla de cinema, una sala per gravar vídeos i àudios i una habitació amb parets de pissarra.
Elena Nogales, supervisora d’infermeria del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques, ha explicat que “hem diferenciat clarament les zones dedicades a pacients adolescents i adults joves, tant a les habitacions com als espais d’oci. Fomentar que els pacients es relacionin amb altres persones de la seva mateixa edat que travessen circumstàncies similars i dur a terme activitats pensades per a ells afavoreix la socialització, el seu desenvolupament maduratiu i el benestar emocional, tan important per assegurar l’adherència al tractament i millorar el seu pronòstic”.
La nova àrea també incorpora equipament mèdic per a pacients semicrítics i sistemes de monitoratge continu. Les dades generades pels dispositius mèdics i les imatges de les càmeres instal·lades a les habitacions arriben a una àrea de control centralitzada, amb l’objectiu de facilitar el seguiment clínic i reduir interrupcions en el descans dels pacients i les famílies.
Vall d’Hebron manté oberts 51 assaigs clínics en aquest àmbit, 24 dels quals en fase 1, i recluta anualment uns 40 pacients. La nova àrea inclou una Unitat d’Assaigs Clínics vinculada a línies de recerca com les teràpies avançades i CAR-T, la teràpia gènica i el neuroblastoma.
Des de l’obertura del nou espai, s’hi han registrat més de 400 ingressos i s’hi han dut a terme 72 trasplantaments de progenitors hematopoètics i teràpies CAR-T. L’estada mitjana d’ingrés és de deu dies.
Paco Arango, president d’Aladina, ha afirmat que “avui és un dia profundament emocionant, significa molt més que inaugurar un espai: significa oferir llum, esperança i un entorn més humà a nens i famílies que estan travessant un dels moments més difícils de les seves vides”. Anna Bosch, presidenta de la Fundació Albert Bosch, ha defensat que el projecte busca “transformar la realitat dels nens, nenes i adolescents que pateixen càncer”. Per la seva banda, Laura Lucaya, vicepresidenta de la Fundación Small, ha explicat que la nova àrea respon a la voluntat de “retornar així part de l’atenció i l’afecte que vam rebre quan el nostre fill va superar una malaltia oncològica fa 19 anys”.
El projecte també ha rebut aportacions d’altres fundacions, institucions, empreses i donants particulars.
