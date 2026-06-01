Tràmits més simples
Catalunya fa el primer pas per concentrar en una finestreta única les 50 ajudes socials de set conselleries
El Govern aprovarà aquest dimarts la creació d’un òrgan que té com a missió dissenyar en el termini d’un any com ha de ser el futur model integrat de prestacions
Pau Lizana Manuel
El Govern farà aquest dimarts el primer pas perquè totes les ajudes i prestacions socials de la Generalitat, independentment de la conselleria o de l’organisme de què depenguin, arribin a la ciutadania a través d’una finestreta única. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el Consell Executiu aprovarà en la seva reunió setmanal la creació de la Comissió Interdepartamental d’Integració de Prestacions i Ajuts, que tindrà un any des de la seva constitució per impulsar un pla per desenvolupar aquest nou model integrat. La idea és que en els pròxims anys, qualsevol ciutadà, empresa o entitat interessada a accedir a alguna ajuda o prestació social ho pugui fer des d’una mateixa finestreta, sense haver de preocupar-se de qui gestiona aquesta ajuda.
A dia d’avui, la Generalitat està gestionant prop de 50 prestacions diferents que arriben a unes 490.000 persones, segons dades de la Conselleria de Drets Socials, que capitanejarà la iniciativa. Tanmateix, ara, aquesta cinquantena d’ajudes es vehiculen a través de set conselleries diferents: Salut, Justícia, Habitatge, Educació, Empresa i Treball, Igualtat i Feminisme o Economia, a més de Drets Socials, que és la que més ajudes entrega. Aquesta dispersió genera duplicitats —quan les ajudes s’entreguen amb finalitats similars— i una major dificultat dels ciutadans per conèixer i accedir a les prestacions.
Totes aquestes conselleries, acompanyades també pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), formaran part d’aquesta nova Comissió Interdepartamental que començarà a caminar aquest dimarts. El nou òrgan estarà assessorat per un equip tècnic especialitzat de cinc persones que tindran com a principal objectiu la redacció d’un ‘Pla d’Integració del sistema de prestacions i suports econòmics’.
Unificar programes informàtics
La seva comesa durant aquest any serà estudiar com s’estan vehiculant les diferents ajudes socials, tant pels requisits que s’exigeixen com pels sistemes informàtics que utilitzen o la facilitat del seu accés. L’estudi ha de permetre traçar un pla perquè els diferents departaments col·laborin més entre si, unificar els diferents programes informàtics que s’utilitzen avui per a aquestes ajudes i simplificar el procediment d’accés.
Així, tot i que queda almenys un any per saber els detalls del pla, l’objectiu és que un ciutadà pugui informar d’alguna manera de les seves necessitats i que, automàticament, pugui saber a quines ajudes pot accedir. A més llarg termini, la idea és que la simplificació del sistema de prestacions vagi a més i permeti, per exemple, entregar algunes ajudes de manera automàtica, sense que els interessats ho hagin de sol·licitar. És una cosa que ja passa en altres països de la Unió Europea com Bèlgica o Estònia.
L’equip de tècnics que acompanyarà la Comissió Interdepartamental tindrà un pressupost de 400.000 euros anuals i es preveu que la seva tasca es prolongui durant tres anys; un per a la redacció del pla ocupi uns tres anys en total. Serà el departament de Drets Socials qui assumeixi la despesa total d’1,2 milions d’euros. El programa s’emmarca en l’estratègia de la Generalitat per renovar, digitalitzar i simplificar la burocràcia dels tràmits administratius de la ciutadania.
A l’espera de la finestreta de Drets Socials
Abans que tiri endavant aquesta finestreta única general de la Generalitat, hauria d’entrar en vigor la finestreta única pròpia del departament de Drets Socials, que fa anys que està anunciada i encara no s’ha estrenat. En una entrevista recent amb EL PERIÓDICO, la consellera Mònica Martínez Bravo va assegurar que la finestreta estaria operativa «després de l’estiu».
Fonts del departament asseguren que la nova Comissió Interdepartamental no interfereix amb el desenvolupament de la seva finestreta pròpia i que el comitè d’experts l’haurà d’integrar en la seva proposta. De moment, continua pendent el traspàs a Catalunya de l’Ingreso Mínimo Vital (IMV), indispensable perquè aquesta finestreta es posi en funcionament.
