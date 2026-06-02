A l’Eixample
Una acadèmia d’informàtica tanca i atrapa desenes d’alumnes
Els Mossos d’Esquadra investiguen una presumpta estafa després de la denúncia de diversos estudiants. La Generalitat inicia una inspecció i l’empresa diu que farà un concurs de creditors.
Jordi Ribalaygue
Un foli enganxat a la façana del número 114 del carrer Balmes, a Barcelona, és l’únic avís que els prop de 200 alumnes de l’acadèmia d’informàtica Cepi-Bas’han rebut sobre el tancament inesperat del centre on es formaven fins a l’abril. El cartell resa així: "Els informem que, com a conseqüència de diverses circumstàncies d’especial complexitat, la direcció ha acordat el cessament definitiu de l’activitat d’aquest centre, que serà efectiu a partir de l’1 de maig del 2026. En conseqüència, no s’impartiran més classes ni es prestaran serveis des d’aquell moment. Lamentem les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar".
Abans de penjar-se el cartell, res va fer preveure als matriculats que les classes per les quals havien pagat se n’anessin a interrompre de sobte. Davant la falta de més explicacions i al no haver-se reintegrat per ara gran part del cost dels mòduls no finalitzats, diversos estudiants han presentat denúncia davant els Mossos d’Esquadra. Arran de les reclamacions, la policia informa que ha obert una investigació per un presumpte delicte d’estafa. "No ens van avisar per cap mitjà que tancarien i la gran majoria no hem recuperat els diners ni hem aconseguit el certificat d’estudis", critica una afectada.
.En paral·lel, l’Agència Catalana de Consum – dependent de la Generalitat – ha iniciat una actuació per comprovar les circumstàncies del tancament i el nombre d’inscrits amb serveis prestats i no pagats, després d’obtenir tres reclamacions. A més, els set treballadors de plantilla van ser acomiadats i han interposat demandes per acomiadament improcedent. Afirmen que no els van avisar del cessament amb 15 dies antelació, com és preceptiu, sinó tot just hores abans que l’escola es clausurés. "Ens van reunir el 30 d’abril i aquell mateix dia ens van acomiadar, no hem cobrat la nòmina d’abril ni la liquidació", explica un dels mestres. Tots acrediten una llarga experiència a l’empresa, oberta fa gairebé 40 anys.
Per la seva banda, els propietaris de Cepi-Base comenten que preveuen presentar una sol·licitud al jutjat per iniciar un concurs de creditors aquesta setmana. Justifiquen que han acumulat pèrdues en els últims tres anys, que estimen entorn dels 400.000 euros. No garanteixen de moment que els imports sufragats pels estudiants puguin tornar-se: "S’ha bloquejat tot i una empresa s’ha emportat el que hi havia a l’acadèmia per buscar alguna cosa de diners per intentar compensar el que es pugui. Esperem si s’anomenarà un administrador o quins diners s’obtenen, tot i que el que teníem al centre eren quatre ordinadors i quatre mobles. No teníem locals, ni cotxes ni coses d’aquestes". .Una alumna exposa que va abonar 2.100 euros per una formació en disseny gràfic i creació de pàgines web. Preveia que s’allargués fins al 2027. "Em van vendre el curs dient que tenia molta sortida laboral", recorda. "El curs era semipresencial, es podia fer des de casa o anant a l’acadèmia, reservant classe –detalla–. Em vaig reintegrar el 20 de maig i, quan vaig voler anar, em vaig assabentar per una companya que el centre havia tancat. Em vaig quedar impressionada. No ens han ofert res i van tancar la plataforma a què accedim als estudis a distància".
De 300 a 3.000 euros
Els preus diferien segons els estudis: els més assequibles costaven a partir de 300 euros i els més costosos s’elevaven a 3.000 euros. A diferents matriculats els van oferir paquets de diversos mòduls, pels quals van desemborsar quantitats superiors als 2.000 euros. "Vaig pagar 2.500 pel meu curs, el vaig finançar a través del banc, no el vaig acabar i encara estic pagant", es queixa un estudiant. "Ja vaig pagar 2.010 euros i ara em veig sense diners i havent perdut el temps, perquè vaig combinar feina i estudis durant any i mig", protesta una altra damnificada.
Alguns matriculats viuen lluny de Barcelona. "Estava per acabar el curs, de manera ‘online’ perquè soc a Bilbao i me’n vaig assabentar del tancament quan estava esperant que em responguessin del suport tècnic per una pregunta", dona fe un alumne. "Vaig anar fa 15 dies a l’acadèmia per resoldre dubtes i em vaig trobar amb la sorpresa... Esperem respostes", apunta una inscrita.
Un dels professors explica: "Al febrer, els caps ens van comentar que miraven que una altra persona seguís amb l’activitat i que continuéssim fent més temari, perquè se seguia amb la contractació de cursos".
Afirma que estaven treballant "al màxim" quan els van comunicar que es quedaven sense feina: "Ens van dir que no hi havia fons i que les coses no anaven bé". "¿I els alumnes?", vam dir. "Han pagat la formació, vindran aquí i s’ho trobaran tancat", van contestar.
