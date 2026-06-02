Ateneus i teatres privats rebran 2,5 milions per a la seva rehabilitació

Carlos Prieto, delegat del Govern a Catalunya i Xavier Marcé, regidor de cultura a Barcelona / MANU MITRU / EPC

Barcelona destinarà 2,5 milions d’euros a la rehabilitació d’ateneus, teatres privats i equipaments vinculats a la cultura popular, gràcies a un acord assolit entre el govern municipal i el grup d’ERC.

El regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, va donar a conèixer ahir el repartiment d’aquesta aportació extraordinària: les ajudes per a la rehabilitació d’ateneus (a Barcelona n’hi ha 27), ascendeixen a 1.350.000 euros, mentre que es destinaran 850.000 euros a la rehabilitació de teatres privats i 350.000 euros més a la millora d’equipaments vinculats a la cultura popular.

Marcé, en una compareixença en què han participat el regidor d’ERC Jordi Castellana, el director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia, i el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Pep Morella, va mostrar la seva satisfacció per l’acord, a l’entendre que permetrà "millorar infraestructures" i també la "prestació de serveis" en aquests equipaments.

L’execució d’aquesta aportació extraordinària, en el cas dels ateneus, tindrà lloc entre els anys 2026 i 2027 i servirà per donar suport a inversions que, per la seva envergadura, no queden cobertes per les subvencions ordinàries.

Quant als teatres, Marcé va precisar que queden exclosos els públics i que els 850.000 euros destinats aniran a un sector "altament dinàmic", que obre nous espais amb freqüència.

D’altra banda, va recordar que l’Ajuntament, a través de l’Institut de Cultura, s’afegeix des de fa dècades a les subvencions de rehabilitació impulsades per l’ICEC, que realitza una aportació anual de 250.000 euros, i que en aquesta ocasió es veurà incrementada amb aquesta nova partida.

Pel que fa als equipaments de cultura popular, la intenció és destinar els 350.000 euros a la millora de l’arquitectura d’aquests espais.

