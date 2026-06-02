Catalunya activa els avisos davant inundacions arran de la previsió de pluges torrencials d’aquest dimarts a la província de Girona

Les comarques del Ripollès i la Garrotxa es troben en avís taronja per xàfecs torrencials que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en tot just mitja hora

Canvi de temps: l’arribada d’una massa d’aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts

Dues persones passegen sota la pluja. / JORDI COTRINA / EPC

Valentina Raffio

El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de l’arribada de pluges torrencials que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts al llarg de la tarda d’aquest dimarts en diversos punts de la província de Girona. En total, hi hauna desena de comarques a la província en avís davant aquest fenomen, que arrencarà a partir del migdia i es podria estendre fins a la nit. Les zones més assenyalades, on s’ha activat un avís de nivell taronja, són el Ripollès i la Garrotxa, on les pluges podrien descarregar amb força i causar inundacions. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat la fase d’alerta del seu pla davant inundacions i demana a la població extremar les precaucions mentre duri aquest episodi i, sobretot, allunyar-se de rius, rieres i barrancs.

Aquest dimarts estan en avís groc l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva, Osona, el Lluçanès i el Berguedà. S’hi afegeixen els avisos taronja del Ripollès i la Garrotxa. A totes aquestes zones es preveuen xàfecs potencialment torrencials que podrien descarregar grans quantitats d’aigua en molt poc temps. El Meteocat afirma que les pluges més intenses tindran lloc entre les dues del migdia i les vuit del vespre i corresponen a un grau de perill màxim de 3 sobre 6. També s’han activat avisos de cara a dijous a la tarda, quan tot apunta que es podria donar una altra tanda de pluges torrencials a la zona i, en alguns casos, fins i tot estendre’s a altres comarques de la Catalunya central.

Ja feia dies que els models apuntaven a la formació de xàfecs i tempestes al llarg d’aquesta setmana. Sobretot després de la irrupció de la massa d’aire fred sobre la península Ibèrica que, paral·lelament, ha aconseguit dissipar l’episodi de calor extrema registrada durant les últimes setmanes. A Catalunya, a més de pluges, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), adverteix de ratxes de vent de fins a 60 km/h a l’Empordà així com la possibilitat que es donin onades de més de 3 metres a la zona.

El mar s'escalfa abans d'hora a la Costa Brava

Commoció al món del cine per l'anunci de la retirada de Clint Eastwood

Per què apareixen forats gegants a Turquia? Ja n'hi ha 700 i la població ho viu amb inquietud

