política municipal
Badalona suma 149 treballadors i 40 camions al servei de neteja
Després de cinc anys, Albiol ha presentat la nova contracta, de gairebé 500 milions d’euros, la més important per volum econòmic de la història de l’Ajuntament. "Serà una de les millors de Catalunya", diu.
Entre les novetats, hi figura un servei específic adreçat a les persones grans
Edu Gil
Badalona va presentar ahir el desplegament del nou contracte de neteja i recollida de residus, el més important de la història de l’Ajuntament per volum econòmic. El nou servei, adjudicat a FCC Medi Ambient, comptarà amb una inversió que rondarà els 500 milions d’euros durant els pròxims 12 anys i suposarà un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat. La presentació s’ha celebrat a la plaça del President Tarradellas, on s’han exposat uns 30 dels nous vehicles que començaran a operar progressivament durant el mes de juny.
L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va assegurar que amb l’entrada en funcionament de la nova contracta la ciutat passarà a comptar amb "un dels millors serveis de neteja de Catalunya". El dirigent popular va recordar que l’anterior contracte feia més de cinc anys que estava caducat i que l’última gran licitació del servei s’havia fet fa 17 anys. Albiol va destacar l’esforç econòmic de l’Ajuntament, que incrementarà la inversió anual i passarà de destinar 27 milions d’euros anuals a 45 milions per reforçar la neteja viària i la recollida de residus.
Una de les principals novetats serà l’increment de la plantilla, que passarà de 416 a 565 treballadors. A més, la totalitat de la maquinària serà substituïda per nous equips en el marc d’una renovació integral del servei. La flota augmentarà de 110 a 146 vehicles i inclourà des d’escombradores fins a camions de recollida de residus de nova generació.
Durant la presentació, l’alcalde va destacar que tots els vehicles actuals seran reemplaçats i va recordar les dificultats amb què ha treballat la plantilla durant els últims anys a causa de l’antiguitat de la contracta. Albiol va arribar a afirmar que molts empleats "anaven amb vehicles que eren indignes", tant per prestar un servei de qualitat com per desenvolupar la seva feina en condicions adequades.
Més contenidors
El nou contracte també preveu una ampliació significativa de la xarxa de contenidors. Badalona passarà dels prop de 4.200 recipients actuals a més de 6.000 distribuïts pels diferents barris. Els nous contenidors estaran equipats amb sensors que permetran monitorar-ne el nivell d’ompliment en temps real, amb l’objectiu d’optimitzar les rutes de recollida i reduir les acumulacions de residus a la via pública.
Entre les novetats més destacades figura un servei específic per a persones grans o amb problemes de mobilitat. Els usuaris podran sol·licitar telefònicament la retirada de mobles i estris des de les seves llars, evitant que hagin de traslladar-los fins al carrer. Albiol va assenyalar que aquesta mesura busca facilitar el dia a dia d’aquells veïns que tenen més dificultats per desplaçar-se i considera que és un dels aspectes on es mostra més satisfet del nou contracte.
Per la seva banda, el director general de la plataforma Atlantic de FCC Servicios Medio Ambient Holding, Javier Irigoyen, va agrair la confiança dipositada per l’Ajuntament i va assegurar que la companyia treballarà per complir els objectius europeus de reciclatge i economia circular. "Estem orgullosíssims de poder continuar a Badalona. Fa gairebé 60 anys que treballem a la ciutat i poder-hi seguir és, per a nosaltres, un gran honor", va assenyalar.
El responsable de l’empresa va destacar la incorporació de maquinària elèctrica i de baixes emissions, així com les millores destinades a incrementar la recuperació de residus i avançar cap a un model més sostenible. En aquest sentit, va assegurar que el nou contracte està alineat amb les directrius europees de sostenibilitat i economia circular i va defensar que "tot aquest esforç va encaminat a poder arribar a aquests objectius europeus i als de la mateixa llei espanyola".
Una crida al civisme
Durant la seva intervenció, l’alcalde va demanar la col·laboració ciutadana per mantenir els carrers nets i va apel·lar al civisme dels veïns perquè les millores del servei tinguin un impacte real a l’espai públic. "Podem invertir tots els diners que vulguem en neteja, però si individualment no som capaços d’adoptar les pràctiques adequades quan toca, tot aquest esforç no servirà de res", va afirmar Albiol. L’alcalde va reclamar una implicació ciutadana més gran per mantenir l’espai públic en bones condicions, especialment pel que fa a la correcta gestió dels residus i a la recollida dels excrements dels animals de companyia.
La nova maquinària començarà a incorporar-se de forma progressiva durant les pròximes setmanes, amb l’objectiu que el nou model de neteja estigui plenament implantat al llarg dels pròxims mesos.
