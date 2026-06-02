El Govern proposa una ajuda universal de 200 euros al mes per fill menor de 18 anys
La prestació universal per fill busca alleujar el cost de la criança i reduir la pobresa infantil al país
Alejandro Navarro
En el dia d’avui, encara continua el debat sobre una de les recents propostes del Govern: una ajuda universal de 200 euros al mes per fill. Aquesta prestació per criança estaria pensada sobretot per a les famílies amb menors al seu càrrec.
En aquest cas, la mesura s’aplicaria a totes les famílies, sense tenir en compte el nivell d’ingressos o la situació familiar, laboral, etc. No obstant, l’ajuda encara no ha sigut aprovada, pendent del suport per part dels partits polítics.
Una ajuda de 200 mensuals per fill menor d’edat
Segons assegura el Govern, aquesta mesura pretén alleujar el cost de la criança, contribuint a la protecció de la infància, així com reduir els nivells de pobresa infantil. Al seu torn, el Consell Econòmic i Social (CES) assenyala la necessitat de crear una prestació universal que beneficiï totes les familias igual.
La quantia proposada correspondria als 200 euros per fill, inclosos els joves menors d’edat, és a dir, fins als 18 anys. Tot i així, s’estudien altres alternatives com només aplicar-la fins als 3, 6 o 12 anys, tot i que no està clar encara.
Pel que fa a requisits, l’única condició seria tenir fills menors a càrrec. En aquest cas, no s’aplicaria cap altre requisit de renda, condicions del treballador o beneficiari, entre d’altres.
Cost de la seva aplicació i possibles efectes
A l’hora d’aplicar aquesta mesura, es podria fer mitjançant una ajuda directa o reducció fiscal en la declaració de la renda. A més, les estimacions assenyalen que aquesta mesura suposaria un cost anual de 19.276 milions d’euros, equivalent al 2,76% de la despesa pública.
En tot cas, alguns experts asseguren que aquesta possible ajuda universal podria tenir efectes molt significatius: en el cas de la pobresa infantil, les seves xifres disminuirien fins al 8%;i quant al risc de pobresa entre menors, descendiria del 29% al 21%.
