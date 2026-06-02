Germans
Els psicòlegs coincideixen: «L’ordre de naixement és un dels factors que influeixen en la personalitat»
Un estudi revela que els fills grans solen tenir un coeficient intel·lectual superior a la resta
Goundo Sakho
Un estudi de la Universitat d’Oslo, publicat a la revista Science, ha revelat que existeix una relació directa entre la intel·ligència i l’ordre de naixement dels germans. Concretament, l’informe destaca que els fills grans tenen una mitjana de coeficient intel·lectual (CI) més alta que els menors. Per arribar a aquesta conclusió, l’estudi va analitzar l’historial acadèmic de la instrucció militar de 240.000 homes noruecs.
Els primogènits van presentar una mitjana de 103,2 de CI, mentre que els nascuts en segon lloc van obtenir una mitjana de 101,2 i els més petits, una de 100. Els autors de l’estudi, Petter Kristensen i Tor Bjerkedal, van remarcar que aquesta diferència no es deu a una qüestió biològica, sinó a la manera de criar-los: els pares canvien amb el pas del temps —és possible que també tinguin situacions econòmiques o nivells de maduresa diferents—, de manera que cada fill pot rebre una atenció d’intensitat diferent i unes normes més o menys estrictes.
Personalitats diferents
Segons una investigació duta a terme per la Universitat d’Illinois, publicada a la revista ScienceDirect, ser el primer, el segon o l’últim fill també té una incidència elevada en el desenvolupament de la personalitat durant la infància i l’adolescència. Els responsables de la investigació, Rodica Ioana Damian i Brent W. Roberts, van analitzar la personalitat de 377.000 estudiants de secundària nord-americans de diferents orígens ètnics i culturals, i van demostrar que els primogènits solen ser els més extrovertits, simpàtics i voluntariosos.
Així mateix, els resultats van mostrar que tenen una predisposició més gran a assumir responsabilitats dins la unitat familiar. Els germans del mig, en canvi, tendeixen a exercir el paper de negociadors entre els grans i els petits i són més independents, ja que no reben la mateixa atenció que la resta. En el cas dels més petits, l’estudi indica que són els més despreocupats i divertits, però també els més rebels.
Com explica la psicòloga Diana Jiménez, «l’ordre de naixement és un dels molts factors que influeixen en la formació de la personalitat». Alhora, «és cert que també hi influeixen altres factors, com el tipus de cuidador que has tingut, quants cuidadors has tingut durant la infància, la diferència d’edat entre els germans o la importància que tenia un gènere o un altre dins la família. És a dir, hi influeixen moltíssimes coses». Quan això no es compleix és perquè «pot haver-hi problemes, bé en la relació dels pares, bé en les relacions entre els germans».
I què passa amb els fills únics?
La psicòloga Linda Blair va explicar en una entrevista a BBC Mundo que els fills únics solen tenir una excel·lència acadèmica i lingüística: «Això passa per l’aportació lingüística dels pares, que no es veu interrompuda per la d’altres nens, que tampoc no prové dels seus iguals, i que és necessària per al desenvolupament del cervell durant els primers 24 o 36 mesos de vida».
D’altra banda, va assenyalar que «es relacionen amb més facilitat amb persones de més edat, perquè ho fan contínuament».
No obstant això, no tenir germans també els pot situar en una posició de desavantatge. Adriean Mancillas, autora del llibre Challenging the Stereotypes of Only Children: A Review of the Literature and Implications for Practice (Desafiant els estereotips sobre els fills únics: una revisió de la literatura i les implicacions per a la pràctica), sosté que els germans poden tenir un efecte protector quan hi ha una relació disfuncional entre els pares dins la llar.
Una altra mancança —en aquest cas, assenyalada per Blair— és una menor comoditat en entorns caòtics i la manca de l’anomenada «intel·ligència de carrer». La psicòloga es refereix a aquest tipus d’intel·ligència intuïtiva i pràctica «que et permet reconèixer ràpidament què farà algú i que realment no pots aprendre si no convius amb persones d’una edat similar».
