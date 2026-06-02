MAnifestació
La Policia expedienta l’agent que va agredir una professora
Els sindicats defensen l’antiavalots i carreguen contra la delegada del Govern a València. La docent anuncia que presentarà una denúncia.
Lluís Pérez
La Policia Nacional ha iniciat el procediment per obrir un expedient disciplinari a l’agent que va agredir una professora jubilada diumenge a la tarda a les concentracions dins de la vaga indefinida del professorat al País Valencià. La dona, que com s’observa en les imatges estava d’esquena i no mostrava una actitud violenta, ha presentat una denúncia pels fets, segons van transmetre ahir fonts de la Delegació del Govern al País Valencià. Després de rebre la forta empenta de l’agent, va caure a terra sobtadament sense donar-li temps a posar les mans per davant i, en conseqüència, va rebre un fort cop a la cara.
La imatge va córrer com la pólvora per les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria, acompanyada de vídeos enregistrats des de diferents angles. Altres gravacions, tot i que amb menys intensitat, es van fer públiques passada la mitjanit, quan els agents van intentar desallotjar els professors que estaven asseguts davant les portes de l’avinguda de Campanar en senyal de protesta per la negativa de la consellera Carmen Ortí a reobrir la negociació sobre les retribucions.
Imatge "inacceptable"
Poc després de l’incident, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va publicar un missatge a les xarxes socials en el qual va titllar d’"inacceptable" la imatge i va assegurar que s’anava a "investigar l’ocorregut de forma exhaustiva per depurar responsabilitats". Segons la seva opinió, aquest gest entela "la feina de la Policia en aquestes tres setmanes de manifestacions". Per la seva banda, la Unió Federal de Policia (UFP)–Sindicat Nacional de Policia va defensar que la instantània "respon a una actuació policial per evitar que tallin els carrers". I va carregar contra Bernabé assegurant que ella "no investigarà res", sinó que "en tot cas serà un jutge qui ha de depurar responsabilitats", i va demanar "deixar de fer política" amb el "treball" policial. El sindicat va mostrar tot el seu "suport al company i la seva actuació".
Bernabé i el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, van mantenir una reunió ahir amb els sindicats convocants de la vaga indefinida. Tant la delegada com els sindicats es van emplaçar, "a continuar treballant perquè cap altre incident enteli la feina exemplar desenvolupat fins ara".
