A L’A-2
Presó per a un empresari per la mort d’un empleat en un accident
Germán González
Sentència pionera. El Jutjat Penal número 3 de Terrassa ha condemnat a dos anys i mig de presó B.L.C., amo d’una empresa de construcció i excavadores de Salou per la mort d’un camioner que treballava per a aquesta empresa el 3 de juliol del 2020, en un accident de trànsit a l’A2, a l’altura de Castellbisbal. La jutge considera que és responsable d’un delicte contra els drets dels treballadors al costat d’un altre d’homicidi per imprudència al fer circular la víctima en un camió amb remolc que tenia els pneumàtics desgastats i en mal estat de conservació.
La víctima, de 41 anys quan va morir, estava casat i tenia dos fills menors. El 3 de juliol del 2020 circulava per l’A2 amb el camió quan va patir la rebentada de la roda de davant esquerra, cosa que va provocar la pèrdua de control del vehicle. Va morir a l’acte després de xocar contra el separador de seguretat de l’autopista i amb un plafó informatiu.
El tribunal assenyala que diversos pneumàtics del vehicle estaven en mal estat de conservació i que la roda que va explotar estava "totalment desgastada, per sota dels límits legalment establerts, goma endurida i amb profunditat irregular". Per això, la sentència creu que l’amo de la constructora havia "incomplert" amb "el seu deure de vetllar per la seguretat dels seus treballadors" i no va garantir els adequats equips adequats per als seus empleats.
Causa de la rebentada
El jutjat també ha condemnat, a un any de presó cada un, a l’administrador i al cap de taller d’una empresa de reparacions mecàniques que s’encarregava del manteniment dels pneumàtics dels vehicles de la constructora. La sentència considera que aquests processats, després d’una conversa amb l’amo de la constructora, "van decidir col·locar un pneumàtic utilitzat que no estava en condicions per circular" al camió, cosa que va ser la causa de la rebentada que va acabar en sinistre mortal.
