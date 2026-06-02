Augment de plagues
La primavera plujosa i calorosa anticipa un estiu de mosquits, paneroles i rates a Catalunya
Les empreses de salut ambiental alerten que la desestacionalització de la temporada s’ha consolidat i assenyalen el brot d’hantavirus com un recordatori clau per prevenir la transmissió de malalties
El Periódico
Catalunya afronta l’inici de l’estiu amb un escenari propici per a la proliferació de plagues urbanes. Les pluges de primavera, seguides d’un augment ràpid de les temperatures, han accelerat la presència de mosquits i paneroles en bona part del territori, segons adverteixen les empreses especialitzades en salut ambiental. A això s’hi afegeix una preocupació sanitària addicional: el paper de les rates com a reservori de malalties, en un context marcat per la recent alerta internacional per hantavirus detectada en un creuer.
El fenomen no és nou, però sí que arriba cada vegada més aviat. Els hiverns suaus i els episodis de calor abans de l’arribada oficial de l’estiu estan alterant els cicles habituals d’insectes i rosegadors. Allò que abans es concentrava en els mesos centrals de l’estiu ara comença a la primavera i obliga a avançar les campanyes de prevenció en habitatges, clavegueram, equipaments públics i establiments de restauració.
L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP) sosté que l’anomenada desestacionalització de les plagues es consolida any rere any. Això significa que les poblacions de determinats insectes no desapareixen del tot durant l’hivern o redueixen molt menys la seva activitat. Quan arriben les pluges i la calor, troben millors condicions per multiplicar-se ràpidament. Un dels principals focus de preocupació és el mosquit tigre. Aquesta espècie, ja establerta en entorns urbans i periurbans, es reprodueix en petites acumulacions d’aigua: plats de testos, galledes, desguassos, fonts ornamentals o recipients abandonats.
La presència del mosquit tigre preocupa no només per les molèsties que causa, sinó també pel seu paper com a vector de malalties com el dengue, el zika o el chikungunya. Paral·lelament, el mosquit comú manté la seva rellevància sanitària per la seva relació amb el virus del Nil Occidental. Les autoritats sanitàries catalanes han reforçat en els darrers anys la vigilància d’aquestes malalties.
Tractaments preventius
Les paneroles són l’altre gran indicador de la pressió ambiental que s’espera aquest estiu. Les empreses del sector asseguren que els tractaments preventius a les xarxes de clavegueram s’han hagut d’avançar novament, en alguns casos des de l’abril, per part de diversos ajuntaments. La panerola americana, de més grandària i habitual al subsòl urbà, troba en la calor una via per expandir-se i accedir a l’interior dels edificis a través de desguassos, esquerdes i altres punts d’entrada. En habitatges, bars i restaurants també preocupa la panerola alemanya, més petita i adaptada als interiors.
«La seva presència pot convertir-se en un problema persistent si no s’actua de manera precoç, perquè es reprodueix ràpidament i pot refugiar-se en zones de difícil accés, com ara els motors dels electrodomèstics», asseguren des d’ADEPAP.
El tercer grup d’animals que preocupa és el dels rosegadors. Les rates són presents durant tot l’any, però la seva activitat sol fer-se més visible a l’estiu, quan augmenta la disponibilitat de residus i s’intensifica la vida al carrer. L’alerta per hantavirus en un creuer de l’Atlàntic ha tornat a situar el risc de transmissió de malalties procedents d’animals en el debat públic. Tot i que les autoritats i els experts subratllen que el risc a Catalunya és baix, l’episodi serveix com a recordatori de la importància de mantenir plans de control de rosegadors, defensa l’associació d’empreses.
El repte per a ajuntaments, empreses i particulars no passa únicament per reaccionar quan apareix una infestació, sinó per anticipar-s’hi i reforçar les actuacions de manteniment. En línies generals, es preveu un estiu amb una elevada pressió de mosquits, paneroles i rosegadors.
