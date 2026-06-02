El rellotge intel·ligent que ja tenen 15.000 avis a Espanya
Durcal integra la intel·ligència artificial en el seu servei d'alerta per a persones grans
Paula Clemente
El que al seu dia va començar com Alpify (una app que geolocalitzava esquiadors i excursionistes que necessitessin ser rescatats) i va acabar transformat en Safe365 (la mateixa app orientada a la teleassistència de la tercera edat), ha complert aquest any un lustre com a Durcal, un rellotge intel·ligent (smartwatch) pensat per a persones grans autònomes però que requereixen certa vigilància i, sobretot, actuació ràpida en cas d’emergència. I, complerts aquests cinc anys de la seva tercera vida, Durcal està llesta per accelerar el seu creixement.
"Quan vam tancar la ronda d’inversió amb Telefónica, teníem uns 500 clients, ara en tenim 15.000", apunta el fundador de l’empresa, Guillem Viladomat, en el marc dels vuit milions que va injectar Telefónica Ventures en l’empresa emergent. Fa un any i mig va tancar una altra operació de l’estil, de dos milions d’euros, que van aportar, en aquest cas, Atresmedia, Prosegur, l’inversor Dídac Lee i ell mateix, que són els que es reparteixen la propietat de la companyia.
I ara busquen un altre soci capitalista amb què tancar una altra ronda de finançament, si pot ser aquest any, per fer créixer encara més la seva solució. "Ara ja tenim un model provat i que sabem que és escalable", raona Viladomat, que també admet estar a punt d’arribar a break-even, el llindar que demostra que amb el que ingressen cobreixen costos i que el seu negoci és, per tant, viable. Avui dia, Durcal té actives subscripcions equivalents a dos milions d’euros.
"La missió que teníem era donar seguretat a la gent gran, però també tranquil·litat als seus familiars i ara en l’app tenim prop de 40.000 usuaris actius i voregem els 300 rescats cada mes", assegura el creador de la solució.
El rellotge estava pensat d’inici com a botó del pànic en cas de problema, així com de detecció de caigudes o emergències, ja que el seu sistema operatiu connecta amb el Servei d’Emergències, que sap qui és la persona en qüestió, les patologies i exactament on és en aquell moment. Tant dins de casa (com fa la medalla vermella que porten ja molts avis) com fora.
Plans de futur
No obstant, amb l’arribada de la intel·ligència artificial (IA), l’han convertit en una eina que, a més de tot el que s’ha mencionat anteriorment, envia informes regulars als familiars de l’usuari i fins i tot ofereix consells per millorar el seu benestar. Si ha anat o no al centre de dia, quants passos ha fet, si hi ha alertes de grip, covid o fins i tot pol·len, suggeriments de destins cap als quals caminar perquè la persona arribi a la quota d’exercici recomanada per a la jornada... Les trucades a Emergències també estan ara discriminades amb IA, al ser una màquina la que gestiona el primer contacte per rebutjar totes les trucades que s’han fet sense voler.
Com a companyia, el focus el tenen posat a arribar als 100.000 clients d’aquí al 2030. Ho intentaran fer duplicant el nombre de farmàcies que venen el seu rellotge a Espanya ("Som la primera solució de teleassistència que es ven en farmàcies", reivindica Viladomat) de les 400 actuals a les 800, una vegada acabi l’any. En realitat, miren d’arribar a qualsevol punt de confiança que tingui la gent gran.
Estan parlant també amb altres empreses emergents que es dediquen a l’atenció de la tercera edat per veure com integrar el seu rellotge en el seu catàleg de serveis. I han començat a sospesar la idea d’entrar en el mercat de les licitacions públiques, tot i que això seria més a llarg termini. "Volem ser líders indiscutibles", diu Viladomat, que veu prou repte a Espanya per pensar, encara, en l’exterior.
