Embussos quilomètrics a Madrid
Els talls de trànsit per l’arribada del Papa compliquen la mobilitat a la capital. La situació anirà avui a pitjor, quan es tallin les places de Cibeles i de Lima.
Roberto Bécares
"Hòstia, el que no em passi a mi… El meu primer dia de feina i ja arribaré tard. El metro va superlent i he mirat per sortir i agafar un autobús i tarda una hora i deu. Quina mala sort". El lament d’una jove de 25 anys, amb la seva motxilla a l’espatlla a la línia 6 (circular) als vagons de la qual no hi cap un agulla malgrat ser ja les deu del matí passades, dibuixa molt bé el panorama circulatori de Madrid a escassos quatre dies per a l’arribada del Papa.
Les obres en punts clau de la ciutat –Legazpi, Madrid Nord i túnel de Ventas– sumades als talls de trànsit pels preparatius de la visita de Lleó XIV, que dissabte aterrarà a Madrid en l’inici del seu viatge apostòlic a Espanya, han convertit la capital en una ratera amb quilomètrics embussos tant a les vies d’accés a la ciutat (l’A-3 i l’A-2) com a la via de circumval·lació de l’M-30 i a molts carrers de l’ametlla central.
Fins a 30 minuts d’embús es podia trobar un a l’M-30 al llarg de tot el matí d’ahir. La situació dins de la ciutat també va ser dolenta en alguns punts, si bé, segons va dir ahir l’alcalde, José Luis Martínez Almeida, la setmana havia començat "millor de l’esperat". La zona més problemàtica, sens dubte, és l’entorn de la plaça de Cibeles i la plaça de Lima, on se celebraran els actes més multitudinaris de la visita del Papa, que, en total, sumaran 1,8 milions d’assistents. El pitjor, previsiblement, passarà avui, quan es talli totalment el trànsit en aquests dos punts, cosa que col·lapsarà fins i tot més la ciutat.
Desplegament
L’Ajuntament de Madrid ha dissenyat un desplegament sense precedents per a la visita del papa Lleó XIV, en el qual a més es comptarà amb un dispositiu especial reforçat de la Policia Municipal i els agents de mobilitat que vetllarà per satisfer les necessitats en matèria de mobilitat i seguretat durant els preparatius i la celebració dels esdeveniments i que s’anirà adaptant a les necessitats que puguin sorgir.
Davant aquest panorama i la previsió que vagi a pitjor, el Ministeri de Treball va fer una crida ahir a les empreses perquè facilitin al màxim el teletreball aquests dies tant a Madrid i Barcelona com a les Canàries. En el cas d’aquells professionals que no puguin exercir a distància, les autoritats suggereixen oxigenar les entrades i sortides i permetre horaris flexibles. Poques hores després d’aquesta proposta del ministeri, no obstant, la Generalitat va evitar aconsellar el teletreball i va ressaltar que farà tot el possible perquè la mobilitat estigui garantida.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris