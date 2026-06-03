L’ONU avisa que a l’estiu arribarà un Niño molt intens
L’Organització Meteorològica Mundial afirma que el fenomen s’està gestant al Pacífic equatorial. En cas de continuar així, emergirà entre aquest mes i l’agost i s’allargarà fins al setembre.
Valentina Raffio
L’Organització Meteorològica Mundial (OMM) confirma que el Niño ja s’està gestant. Les últimes anàlisis corroboren que aquest fenomen s’està desenvolupant a les aigües del Pacífic tropical i, amb tota probabilitat, emergirà entre els mesos de juny i agost i es prolongarà fins, com a mínim, el mes de novembre. En el millor dels casos, es tractarà d’un esdeveniment moderat. Però hi ha moltes possibilitats que sigui fort. I això podria incrementar més l’augment global de les temperatures i impulsar una nova onada d’extrems climàtics arreu del món. "Serà com tirar llenya al foc d’un món que ja s’escalfa", afirma el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que adverteix d’"impactes forts i que creuaran fronteres amb una velocitat devastadora".
Els registres apunten a la ràpida arribada del Niño, un patró climàtic natural que arrenca amb un escalfament de les aigües superficials del Pacífic equatorial i que, amb el temps, provoca un augment de la temperatura global, així com canvis en els patrons climàtics en diferents regions del globus. En aquests moments, les aigües profundes a la zona zero d’aquest fenomen ja registren valors de fins a sis graus per sobre de l’habitual i això suggereix que podríem estar davant la formació d’un fenomen de gran intensitat. També s’observen altres indicis atmosfèrics associats al desenvolupament d’aquest fenomen i és per això que tot indica que el Niño està a punt d’arribar.
"Hem de preparar-nos per a un possible esdeveniment del Niño intens, que exacerbarà les sequeres i les fortes pluges en àmplies regions del món i que, a més, incrementarà el risc d’onades de calor tant a terra com a l’oceà durant els pròxims mesos", afirma Celeste Saulo, secretària general de l’OMM, que recorda que l’última vegada que es va registrar un fenomen d’aquest tipus a escala global va ser el 2024, un any que es va saldar amb fins a 151 desastres naturals "sense precedents" i amb el rècord de temperatura més alta a escala planetària des que existeixen registres. I tot això perquè el Niño és un amplificador d’extrems climàtics ja que "un oceà i una atmosfera més càlids augmenten la disponibilitat d’energia i humitat per a fenòmens meteorològics extrems com onades de calor i pluges torrencials".
Guterres afirma que aquestes previsions s’haurien d’interpretar com una "advertència climàtica" sobre la urgència d’actuar. "L’única resposta eficaç és l’acció climàtica a l’altura de la crisi a què ens enfrontem. I això implica acabar amb la dependència dels combustibles fòssils, accelerar la transició a les energies renovables, protegir els més vulnerables davant els impactes dels extrems climàtics i proporcionar sistemes d’alerta primerenca per a tothom", afirma el mandatari. En aquesta línia es posiciona Saulo, que explica que s’estan obtenint dades per ajudar "governs, agències humanitàries i sectors sensibles al clima" de tot el globus a anticipar-se als impactes d’aquest fenomen i a reduir les eventuals pèrdues i danys. "Això no ha de ser una crida al desastre. Si es prenen mesures, encara som a temps d’evitar els danys més greus", afirma.
Pluja i sequera
Els experts afirmen que els impactes del Niño varien en funció de la regió. En parts del sud de Sud-amèrica, el sud dels EUA, la Banya de l’Àfrica i Àsia central, aquest fenomen s’associa amb un augment del risc de pluges torrencials. En d’altres, com l’Amèrica Central, el nord de Sud-amèrica, el Carib, Austràlia, Indonèsia i parts del sud d’Àsia, aquests episodis solen associar-se amb condicions de sequera. A Espanya no hi ha indicis sobre quin tipus de fenòmens podria impulsar el Niño. Però, davant un augment de les temperatures, zones com el Mediterrani es converteixen en focus més intensos de calor i de fenòmens associats, com el risc d’incendis.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris