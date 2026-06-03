Nou incident amb trets per una disputa familiar a la Mina
Sant Adrià demana als Mossos més registres per controlar la presència d’armes de foc després d’encadenar-se diversos aldarulls sense ferits en els últims mesos, l’últim dissabte passat.
Jordi Ribalaygue
El barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, va patir un nou incident amb armes de foc el cap de setmana passat, segons van informar sis fonts diferents a EL PERIÓDICO. Va ser un doble aldarull el migdia de dissabte: la primera ràfega amb trets a l’aire va passar cap a les 12.00 hores a la rambla de Camarón, mentre es desmuntaven les instal·lacions d’una activitat esportiva per a joves. Després es va desencadenar una rèplica entorn de les 13.45 hores, amb trets al cel de nou, al carrer de Mart amb la de Ponent, no gaire lluny de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. El contratemps es va originar presumptament per una disputa entre dues famílies. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs reclamarà "més acció en matèria de seguretat ciutadana" als cossos policials per mirar de contenir aquests episodis, que es repeteixen amb una freqüència que preocupa entre els veïns.El barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, va patir un nou incident amb armes de foc aquest cap de setmana passat, segons coincideixen a explicar sis fonts diferents a EL PERIÓDICO. En realitat, va ser un doble aldarull al migdia de dissabte: la primera ràfega amb uns quants trets a l’aire va passar cap a les 12:00 hores a la freqüentada rambla de Camarón, mentre es desmuntaven les instal·lacions d’una activitat esportiva per a joves, i després es va desencadenar una rèplica entorn de les 13:45 hores, amb trets al cel de nou, entorn del carrer Mart amb la de Ponent, no gaire lluny de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. El contratemps es va originar presumptament per una disputa entre dues famílies, segons les fonts consultades. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs respon que pensa reclamar "més acció en matèria de seguretat ciutadana" als cossos policials per mirar de contenir aquests episodis, que es repeteixen amb una freqüència que preocupa entre els veïns.
El govern municipal assenyala que s’han registrat diversos contratemps en els quals s’ha obert foc en els últims mesos a la Mina. És almenys el tercer fet d’aquest tipus que transcendeix des de finals d’abril. A mitjans de maig, una baralla va acabar amb trets a l’aire al barri i un cotxe proper va rebre diversos impactes, sense ferits. El cap de setmana passat tampoc hi va haver víctimes ni rastres dels incidents. Els Mossos i la Policia Local no van trobar indicis ni testimonis que confirmessin les detonacions.El govern de la ciutat de l’àrea metropolitana assenyala que s’han registrat diversos contratemps en què s’ha obert foc en els últims mesos a la Mina. De fet, és almenys el tercer fet d’aquest tipus que transcendeix des de finals d’abril al veïnat, situat a les portes de Barcelona. A mitjans de maig, una baralla va derivar en trets a l’aire al barri, a la qual cosa va seguir que un cotxe estacionat en una zona pròxima fora cosit uns instants després, a tall de resposta i sense que hi hagués ferits. En el cas d’aquest cap de setmana tampoc es van explicar víctimes ni va quedar rastre dels enrenous al carrer. Els agents dels Mossos i la Policia Local que van acudir alertats per almenys una trucada no van trobar indicis ni testimonis que els permetessin confirmar que les detonacions s’haguessin produït.
Després de la recent successió d’aldarulls amb armes de foc, l’Ajuntament de Sant Adrià contesta que insistirà en el que "ja es demana des de fa temps" en la pròxima Junta Local de Seguretat, que reunirà el consistori amb responsables del Departament d’Interior i comandaments policials. L’Ajuntament proposa "més identificacions, més registres i, per tant, més saturació de presència policial" a la Mina.Després de la recent successió d’aldarulls amb armes de foc, l’Ajuntament de Sant Adrià contesta que insistirà en el que "ja es demana des de fa temps" en la pròxima Junta Local de Seguretat, que reunirà el consistori amb responsables del Departament d’Interior i comandaments policials. En aquest sentit, l’executiu de la localitat barcelonina proposa "més identificacions, més registres i, per tant, més saturació de presència policial" a la Mina.
El recent incident al barri de Sant Adrià se suma a tres esdeveniments més amb armes de foc ocorreguts durant el cap de setmana en diferents poblacions catalanes. Els contratemps van passar a Badalona (una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda durant una presumpta venjança), l’Hospitalet de Llobregat (un home va patir lesions al ser atrapat en un braç per un tret) i Tordera (un presumpte assalt a una plantació de marihuana).El recent incident al barri pertanyent a Sant Adrià se suma a tres esdeveniments més amb armes de foc durant el cap de setmana en diferents poblacions catalanes. Els contratemps van esdevenir a Badalona (una nena de 10 anys va resultar ferida lleu a Sant Roc per una bala perduda durant un presumpte ajust de comptes), L’Hospitalet de Llobregat (un home va patir lesions al ser atrapat en un braç per un tret) i un altre a Tordera (un presumpte assalt a una plantació de marihuana).
A la Mina el presumpte desencadenant va ser una discussió en la qual els membres d’una família van abordar dues dones per exigir que una parenta seva no entrés al barri, i van advertir de represàlies si no obeïen. Un home va treure una arma i va disparar a l’aire per segellar l’avís. La suposada resposta va arribar menys de dues hores després, amb una altra ràfega de trets en un punt proper.El presumpte desencadenant va ser una discussió en la qual els membres d’una família van abordar dues dones per exigir-los que una parent seva no vagi al barri i advertir de represàlies en cas de fer cas omís a l’amenaça. Un home va treure una arma i va disparar apuntant a l’aire per segellar l’avís. La suposada resposta va arribar menys de dues hores després, amb una altra andanada de tirs en un punt pròxim.
La primera descàrrega es va produir quan encara hi havia joves jugant a futbol a la rambla i els organitzadors desmuntaven els terrenys de joc. Va ser un episodi breu, tot i que alguns testimonis van sortir corrents per protegir-se. Fonts consultades assenyalen que no és habitual que una ostentació de poder com aquesta s’exhibeixi en meitat d’un acte comunitari i amb menors al passeig. "Aquesta vegada s’han saltat algunes línies vermelles", expressen les mateixes fonts.La primera descàrrega va sobrevenir quan encara hi havia alguns joves que havien disputat uns partits de futbol enmig de la rambla i mentre els organitzadors desinstal·laven els terrenys de joc. El fet va resultar fugaç, tot i que algun testimoni es va posar a córrer per protegir-se, expliquen persones coneixedores del cas. Afirmen que no és gens habitual que una ostentació de poder com aquesta s’exhibeixi en meitat d’un acte comunitari i amb menors al passeig. "En aquesta ocasió, s’han saltat algunes línies vermelles", expressen les mateixes fonts.
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