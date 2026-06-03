El Papa sí que parlarà en català en la benedicció de la torre de Jesús
L’arquebisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà per incloure la llengua catalana en els dos moments estrella de la presència de Lleó XIV a la Sagrada Família, el dia 10.
Montse Baraza
El papa Lleó XIV inclourà finalment el català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, segons van confirmar ahir a EL PERIÓDICO fonts eclesials, que van avançar que l’arquebisbat de Barcelona, en mans del cardenal Joan Josep Omella, iniciarà les gestions amb el Vaticà perquè així sigui, de manera que el Pontífex, sensible a la diversitat lingüística, parlarà tant en castellà com en català en els dos moments estrella de la seva presència a la Sagrada Família: durant la missa a l’interior del temple i durant la benedicció de la torre, que tindrà lloc a continuació a l’exterior. "S’aclarirà i s’arreglarà. El Papa parlarà en català en la benedicció de la torre", van assegurar les fonts consultades. Des de l’arquebisbat de Barcelona van assenyalar, no obstant, que "en aquests moments no hi ha acord". I van afegir: "L’Església de Barcelona no pot incidir en les paraules del Papa en un viatge apostòlic".
Aquest gir posa fi a la polèmica que s’havia generat al saber-se que Lleó XIV parlaria en català en la missa, però no en la benedicció de la torre de Jesús. "Perplexos" s’havien quedat els bisbes catalans, encapçalats per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, a l’assabentar-se de la limitada presència de la llengua catalana en la cerimònia que commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, la llengua habitual del qual era precisament el català.
Al llarg de la jornada d’ahir, els bisbes, des de Planellas fins al de Girona, Octavi Vilà, van fer sentir la seva veu per reivindicar que el català hi havia de tenir més presència. "És necessari. Era la llengua de Gaudí", van apuntar des de l’arquebisbat de Tarragona, i també van recordar que qui podia solucionar la polèmica que s’havia generat durant les últimes hores amb aquesta qüestió era el cardenal Omella, no la Conferència Episcopal ni el Vaticà. Omella va ser qui va convidar el Papa a Barcelona i el seu arquebisbat és el responsable de l’organització de la visita.
El bisbe Vilà esperava, a més, que en les intervencions d’altres càrrecs de l’Església, com el bisbe de Sant Feliu, l’abat de Montserrat o el mateix arquebisbe de Barcelona, hi hagi "una presència notable" del català. En l’anterior visita d’un Papa a Catalunya, Benet XVI també va utilitzar el català en la cerimònia de dedicació al culte de la Sagrada Família. En concret, Benet XVI el va utilitzar per iniciar i tancar la seva homilia amb referències a la Verge de Montserrat i a la de la Mercè, patrones de Catalunya i de Barcelona, respectivament.
Rellevància internacional
També la Generalitat havia demanat a l’Església que hi inclogués més presència del català. El Govern de Salvador Illa havia fet gestions perquè la llengua tingués més pes en les intervencions de Lleó XIV a Catalunya, i, en concret, durant la benedicció de la torre de Jesús, l’acte de rellevància internacional que ha motivat el viatge del Pontífex a Espanya, després que el predomini del castellà en els actes que oficiarà el Papa hagués causat enrenou entre els partits polítics catalans.
En concret, la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, dirigida per Ramon Espadaler, va mantenir converses amb l’Arquebisbat de Barcelona. La mateixa portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, va defensar que el president de la Generalitat ja va traslladar al Papa, en la seva visita al Vaticà a l’octubre, la importància que tindria la visita a Catalunya i que el fet que l’hagi atès ja és "en si mateix" una resposta a l’"atenció i estima" que consideren que el Pontífex ha mostrat, a més d’assegurar que hi ha "sensibilitat" i "receptivitat" cap a la llengua pròpia.
També Junts i ERC es van mobilitzar ahir per l’ús del català. Les dues formacions van reclamar a Illa que intercedís per garantir més presència de la llengua catalana, informa Carlota Camps. Al matí, el grup parlamentari liderat per Mònica Sales va fer arribar una carta a Illa en la qual es queixava que el català quedés "relegat a una posició secundària respecte al castellà". Sales va afirmar que la defensa de la llengua ha de ser "diària" i en "totes les situacions", i va demanar aprofitar la visita del Papa per "projectar la llengua pròpia de Catalunya al món". A més, va recordar que es tracta de la llengua de Gaudí, al qual va definir com "una persona altament arrelada al país i en la identitat catalana".
ERC va apuntar en la mateixa direcció, en el seu cas, a través d’una compareixença de la seva portaveu al Parlament, Ester Capella, que va defensar que el català hauria de ser "el fil conductor" dels actes a Catalunya i va considerar que no està garantit. Per als republicans la situació és especialment greu perquè Gaudí va ser al seu dia detingut per utilitzar el català en la Diada del 1924.
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