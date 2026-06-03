La consulta es resol aquest dijous
Més de la meitat dels professors encara no ha votat el preacord amb Educació, una consulta de resultat incert
Prop de 100.000 docents sabran aquest migdia, després de quatre dies de votacions, si el col·lectiu referenda l’acord o continua endavant amb les vagues
No perilla la dotació de 6.400 professionals per a l’escola inclusiva sorgida de les negociacions, ja que s’inscriu en l’acord de març, que continuarà vigent
Helena López
Els resultats de la consulta sobre el preacord del 29 de maig que té en suspens gairebé 100.000 docents es coneixeran a les 12 del migdia d’aquest dijous. En aquell moment se sabrà si mestres i professors han apostat per firmar el pacte amb el Govern, en què els negociadors han arrencat un nou «plus» de 170 euros mensuals en quatre anys que eleva la pujada salarial autonòmica a 450 euros, o el consideren insuficient i es comprometen —el vot estava condicionat— a fer «totes les vagues que calguin fins a finalitzar el curs», del qual, cal dir-ho, només queden dues setmanes. Dues setmanes, això sí, que coincideixen amb la visita del Papa. Aquest dimecres a la tarda, encara quedava per votar més del 50% del col·lectiu.
En un primer moment, tot apuntava que el «sí» guanyaria còmodament, ja que el preacord ha estat firmat per Ustec i Aspepc, els dos principals sindicats a primària i secundària. Tanmateix, amb el pas dels dies han anat augmentant tant la incertesa davant el resultat com la tensió, sobretot des d’Ustec, l’aposta inicial de la qual era, si surt el «no», convocar una vaga indefinida fins a final de curs.
«Amb la pressió que hem exercit fins ara hem arribat fins aquí —mantenien dies enrere—. Si volem aconseguir més, hem de pressionar més i, per incrementar la pressió, només ens queda la vaga indefinida». Aquesta consigna, repetida al principi de la consulta, que va començar dilluns, s’ha anat rebaixant després d’escoltar les nombroses veus que han emergit contra l’acord tant a les xarxes socials com en xats de docents i assemblees de centres. En les últimes intervencions públiques, tot i continuar mantenint que en el cas del «no» la seva aposta és la vaga indefinida, han matisat que aquesta decisió no s’imposaria, sinó que es portaria a consulta.
¿Què passarà a partir de divendres?
La gran incertesa a les escoles és què passarà a partir de divendres, jornada en què, per cert, continua convocada per part de CGT —sindicat que no va firmar el preacord i està immers en una intensa campanya pel «no»— una nova jornada de vaga general educativa. Tot i que hi ha poques certeses, una d’elles és que, en principi, els 6.400 professionals designats per a l’escola inclusiva que s’han obtingut en les negociacions no perillen surti el que surti en la consulta, ja que el Govern va emmarcar la dotació en la comissió de desplegament i seguiment de l’acord de març firmat per CCOO i UGT, pacte que continuarà vigent.
El que sí que està en joc és el nou «complement de millora educativa» —un plus de 170 euros en quatre anys que sí que queda recollit només en l’últim acord— i les 5.000 noves càtedres (a la pràctica, un altre plus per a qui hi accedeixi).
¿On queda l’«emergència educativa»?
A menys de 24 hores del tancament de les urnes, aquest dijous a primera hora de la tarda havia votat un 44,5% dels 97.400 docents cridats a pronunciar-se sobre un preacord que ha estat molt criticat per no donar resposta a l’«emergència educativa». La participació, de moment, és força baixa tenint en compte la transcendència d’una consulta en què els partidaris del sí defensen la necessitat de «consolidar els assoliments per continuar avançant» i els partidaris del «no» —amb la CGT al capdavant— insisteixen que el que s’ha acordat queda molt lluny de resoldre les necessitats «reals» de l’escola.
Més enllà del resultat de la consulta, caldrà veure la reacció del professorat i dels sindicats contraris (la CGT, l’únic amb representació a la mesa sindical). L’Assemblea Educativa de Catalunya —nova plataforma nascuda durant aquest cicle de protestes que va estar darrere dels talls coordinats a l’AP-7 durant la vaga de dimecres passat— també està en contra del preacord.
Les colònies continuen en l’aire
Els impulsors de la campanya «Aturem les sortides i les colònies», a la qual s’han sumat 1.246 escoles i instituts per deixar de fer excursions amb pernoctació o sense el curs vinent, s’han mostrat públicament favorables al «no», en considerar el preacord insuficient pel que fa a les millores laborals, la democràcia als centres, la reducció real de la sobrecàrrega i de les ràtios, i els recursos per atendre adequadament la diversitat.
Independentment de la posició dels impulsors de la campanya, el preacord no recull cap millora pel que fa a les colònies respecte a l’acord de març —que inclou el pagament de 50 euros per nit—, per la qual cosa les famílies temen que, tenint en compte que les colònies són «un extra», se segelli l’acord o no, aquestes continuïn en perill.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood