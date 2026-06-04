Badalona obre el termini per optar als vuit pisos de lloguer assequible del Gorg
L’Oficina Local d’Habitatge ja ha publicat la llista dels inscrits que compleixen els requisits i que poden sol·licitar una de les cases fins al 22 de juny.
Gerardo Santos
L’Ajuntament de Badalona va obrir ahir un termini de 15 dies perquè els veïns optin a un dels "vuit habitatges municipals amb protecció oficial de règim general de lloguer" al barri del Gorg.
Concretament, es tracta de quatre pisos de tres habitacions i 84 m2, i quatre més de dos dormitoris i 65 m2, s ituats al carrer del Progrés 245-268. Els preus del lloguer seran de 677,03 euros mensuals per als pisos de dues habitacions i de 868,17 euros per als de tres. El govern municipal diu que "els imports s’actualitzaran anualment a través de l’índex de referència per a l’actualització d’arrendament d’habitatge", i que s’hauran de tenir en compte a part les despeses comunitàries i les taxes corresponents.
El termini per a les persones interessades acabarà el 22 de juny. Per optar a algun dels habitatges, prèviament els interessats s’havien d’inscriure en el Registre de Sol·licitants d’HPO i formalitzar la sol·licitud a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), que ja ha publicat la llista dels que compleixen els requisits per participar en el procés d’adjudicació.
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