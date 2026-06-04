Després de la polèmica
El cardenal Omella confirma que el Papa parlarà català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família
L’arquebisbe de Barcelona assegura que el Summe Pontífex ja tenia previst incloure la llengua catalana en diverses parts de l’acte a l’obra magna d’Antoni Gaudí
El Papa sí que parlarà en català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família
Pau Lizana Manuel
El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ha confirmat aquest dijous que «part» de la benedicció del Papa a la torre de Jesucrist de la Sagrada Família –el punt àlgid de la visita del Suume Pontífex a la capital catalana– es farà en catalá, tal com va avançar EL PERIÓDICO. Omella ha assegurat que Lleó XIV ja tenia previst fer-ho abans que aquesta setmana passada esclatés la polèmica quan es va publicar el discurs íntegrament en castellà i ha detallat que li consta que el màxim responsable del Vaticà ja «està assajant» alguns dels paràgrafs que haurà de pronunciar en llengua catalana. «És un home sensible a les llengües, i parlarà en l’idioma del país, que és un idioma que estimem molt», ha defensat el cardenal.
Omella encara no ha detallat quina part de la benedicció es farà en català, tot i que sí que ha detallat que altres discursos previstos durant l’acte a l’obra magna d’Antoni Gaudí, com la litúrgia, el sermó, les pregàries o el Parenostre també es faran en català. L’arquebisbe ha assegurat que la polèmica aixecada els últims dies entorn de la llengua de l’acte és «interessada» i que el Papa ja preveia des d’un inici utilitzar el català durant la visita.
[Hi haurà ampliació]
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
- Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes