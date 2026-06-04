Espanya actualitza el llindar de temperatura de risc
Patricia Martín
El Ministeri de Sanitat va presentar ahir les novetats del Pla Nacional d’Actuacions Preventives dels Efectes de l’Excés de Temperatures sobre la Salut 2026, conegut col·loquialment com a Pla Calor, que es va activar el 13 de maig passat i durarà fins al 30 de setembre, amb un criteri de flexibilitat que permet la seva ampliació fins al 15 d’octubre, si és necessari. Aquest any el pla porta per lema Un estiu de cura. Com a novetat principal, el pla actualitza determinats llindars de temperatura després d’haver portat a terme una revisió exhaustiva de les sèries històriques de mortalitat i calor a Espanya, incorporant nous criteris metodològics i davant l’arribada d’un estiu que l’Agència Estatal de Meteorologia preveu que sigui més calorós del que és normal. I, tal com va recordar la ministra de Sanitat, Mónica García, "la calor extrema és una amenaça per a la salut pública" i el problema és que "fa més calor i arriba abans".
De fet, l’onada de calor registrada al maig ha provocat 101 defuncions atribuïbles a les altes temperatures, el registre més alt de la sèrie històrica, ja que suposa el triple que la mitjana de morts associades a la calor el mes de maig de l’última dècada. A més, el sistema de monitoratge MoMo xifra en 27.564 les defuncions atribuïbles a la calor extrema entre els anys 2015 i 2025.
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