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El Govern espanyol confirma l’adeu a les guàrdies mèdiques de 24 hores amb un nou límit màxim per reduir la fatiga laboral

Passen de les 24 hores habituals a un màxim de 17 hores per torn

Elma Sainz, Ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions d'Espanya

Elma Sainz, Ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions d'Espanya

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Xavi Espinosa

El Consell de Ministres d’Espanya ha aprovat l’avantprojecte de llei de reforma de l’Estatut Marc del personal sanitari, una norma que elimina les guàrdies mèdiques obligatòries de 24 hores per limitar-les a un màxim de 17 hores de treball efectiu. Aquesta reforma integral, qualificada per l’Executiu com un avenç històric, actualitza una legislació laboral amb més de dues dècades d’antiguitat al Sistema Nacional de Salut (SNS).

La ministra d’Inclusió i portaveu de l’Executiu, Elma Saiz, va destacar que «el Ministeri de Sanitat ha aconseguit assolir acords amb les principals organitzacions sindicals durant el procés de negociació». Segons va explicar, la nova regulació incorpora millores destinades a garantir unes condicions laborals més adequades per a metges, infermers i altres professionals del sistema sanitari.

Fi a la incertesa en els processos de selecció

Entre les mesures més rellevants figura la desaparició de les guàrdies de 24 hores. La reforma estableix un límit màxim de 17 hores de treball efectiu continuat, amb l’objectiu de reduir la fatiga laboral i augmentar la seguretat tant dels professionals com dels pacients. A més, es reforcen els períodes mínims de descans entre jornades.

El nou marc també introdueix canvis per combatre la temporalitat. Els nomenaments temporals en places vacants no podran allargar-se més de tres anys, i això obligarà les administracions sanitàries a convocar processos selectius amb una periodicitat màxima de dos anys per cobrir les places de manera definitiva.

Una altra de les novetats preveu compensacions econòmiques quan es produeixi un ús abusiu de la contractació temporal. En aquests casos, les administracions hauran d’abonar una indemnització equivalent a vint dies de salari per cada any treballat, una mesura destinada a desincentivar la precarietat laboral en el sector públic sanitari.

La jornada màxima setmanal quedarà fixada en 45 hores, per sota del límit establert per la normativa europea. Així mateix, els descansos obligatoris després d’una guàrdia no es podran computar com a hores pendents de recuperació, cosa que garanteix que els treballadors gaudeixin dels períodes de repòs establerts per la llei.

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Malgrat els avenços que destaca l’Executiu, la reforma arriba en un moment de tensió amb part del col·lectiu mèdic. Diverses organitzacions mantenen convocatòries de mobilització i una vaga estatal prevista per a mitjans de juny, en considerar que algunes de les seves reivindicacions encara no queden plenament recollides en el text.

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