La jutge investiga la influència que exercia la psicòloga d’Andic
La magistrada demana noves diligències i insta a analitzar els missatges o converses entre la terapeuta i el primogènit del fundador de Mango.
Germán González
Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, és el principal sospitós de la mort del seu pare i imputat per homicidi, tot i que no es descarta que hi hagi més implicats. Així ho considera la jutge de Martorell Raquel Nieto Galván, que en una nova interlocutòria sol·licita més diligències per "poder acreditar les circumstàncies en les quals es va produir la mort d’Isak Andic i poder determinar amb exactitud la possible participació de Jonathan Andic i si hi havia terceres persones que participessin en els fets". Andic pare va morir el 14 de desembre del 2024 al caure per un barranc durant una caminada amb el seu primogènit per un sender de Collbató.Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, és el principal sospitós de la mort del seu pare i per això està imputat per homicidi, però no es descarta que hi pogués haver més implicats. Així ho considera la jutge de Martorell Raquel Nieto Galván, que en una nova interlocutòria sol·licita més diligències per "poder acreditar les circumstàncies en les quals es va produir la mort d’Isak Andic i poder determinar amb exactitud la possible participació de Jonathan Andic i si existissin terceres persones que participessin en els fets". L’Andic pare va morir el 14 de desembre del 2024 al caure per un barranc durant una caminada amb el seu primogènit per un sender de Collbató.
La jutge considera que aquestes "terceres persones" van poder recomanar a Jonathan fer l’excursió amb el seu pare. S’investiga "la possible influència en els fets de terceres persones" i cita "concretament la psicòloga Julia L.", que atenia pare i fill. Ha demanat analitzar els missatges o converses telefòniques que van intercanviar i la citarà a declarar com a testimoni. La jutge demana analitzar les comunicacions de Jonathan Andic durant el desembre del 2024 per si aquestes "poguessin donar llum al procés de gestació de la proposta d’excursió" al seu pare, "i si en aquest procés hi han pogut intervenir o no altres persones". La tesi dels Mossos, que la jutge va fer seva, és que Jonathan Andic va proposar al seu pare fer una excursió a soles per Collbató per llimar asprors per diferències econòmiques, després que l’empresari manifestés, a mitjans del 2024, la seva intenció de deixar part de la seva herència a una fundació amb finalitats socials.En concret, la jutge demana analitzar les comunicacions de Jonathan Andic durant el mes de desembre del 2024 per si aquestes "poguessin donar llum al procés de gestació de la proposta d’excursió" al seu pare, "i si en aquest procés han pogut intervenir o no altres persones". La tesi dels Mossos d’Esquadra, que la jutge ha fet seva, és que Jonathan Andic va proposar al seu pare fer una excursió a soles per Collbató a fi de llimar asprors per les diferències que havien tingut per qüestions econòmiques, després que l’empresari manifestés, a mitjans del 2024, la seva intenció de deixar part de la seva herència a una fundació amb finalitats socials.
D’acord amb la investigació, i així queda recollit en l’ordre de presó, va ser la psicòloga la que va mediar perquè Isak acceptés deixar una herència en vida al seu fill, que, segons la jutge d’instrucció, exercia "manipulació emocional" sobre el seu pare i tenia una "obsessió" pels diners "fins al punt de demanar-li una herència en vida que el pare es veu obligat a acceptar per continuar tenint relació amb el seu fill". Aquesta decisió "va propiciar" la psicòloga Julia L.D’acord amb la investigació, i així queda recollit en l’ordre de presó de la jutge, va ser la psicòloga d’Andic la que va mediar perquè Isak acceptés deixar una herència en vida al seu fill, que segons la jutge d’instrucció exercia "manipulació emocional" sobre el seu pare i tenia una "obsessió" pels diners "fins al punt de demanar-li una herència en vida que el pare es veu obligat a acceptar per continuar tenint relació amb el seu fill", decisió que "va propiciar" la psicòloga Julia L.
"Incongruències"
Entre les "incongruències" detectades, la instructora recorda que el sospitós va declarar "que era habitual que anessin a caminar pare i fill, qüestió que va ser desmentida pel personal de servei d’Isak Andic". L’anàlisi de les converses entre pare i fill a través del mòbil del fundador de Mango confirma que "només consta la proposta de sortir a caminar el dia 14/12/2024". Els investigadors volen aclarir d’on va partir la idea de sortir d’excursió aquell dia.Entre les "incongruències" detectades, la instructora recorda que el sospitós va declarar "que era habitual que anessin a caminar pare i fill, qüestió que va ser desmentida pel personal de servei personal d’Isak Andic". L’anàlisi de les converses entre pare i fill a través del mòbil del fundador de Mango confirma també que "només consta la proposta de sortir a caminar el dia 14/12/2024". Per això, els investigadors volen aclarir d’on va partir la idea de sortir d’excursió aquell dia.
La jutge remarca en el seu escrit que la proposta d’anar de ruta per Montserrat la va traslladar Jonathan Andic al seu pare el 9 de desembre, "cinc dies abans de l’accident i no dues setmanes abans, com va manifestar en seu policial" l’imputat. També destaca que, al principi, l’hora convinguda per anar a passejar era les 19.15 hores, però que hi van anar al matí "tenint en compte que a aquella hora a l’hivern és de nit".La jutge remarca en el seu escrit que la proposta d’anar de ruta per Montserrat la va traslladar Jonathan Andic al seu pare el dia 9 de desembre, "cinc dies abans de l’accident i no dues setmanes abans, com va manifestar en seu policial" l’imputat. També destaca que, al principi, l’hora convinguda per anar a passejar eren les 19.15 de la tarda però que van anar al matí "tenint en compte que a aquella hora a l’hivern és de nit".
El fill va declarar que coneixia la zona de l’excursió perquè l’hi havien explicat uns amics, i que l’havia fet quatre vegades, qüestió desmentida a través dels lectors de matrícules de Collbató, que van detectar el vehicle d’ús privat de Jonathan tres vegades al desembre (els dies 7, 10 i 14, dia de la caiguda). En la seva primera interlocutòria, la jutge també hi incorporava el dia 8, tot i que Jonathan ho va negar.Així mateix, el fill va declarar que coneixia la zona de l’excursió perquè l’hi havien explicat uns amics, i que l’havia fet quatre vegades, qüestió desmentida a través dels lectors de matrícules de Collbató, que van detectar el vehicle d’ús privat de Jonathan tres vegades al desembre (els dies 7, 10 i el 14, dia de la caiguda). En la seva primera interlocutòria, la jutge també incorporava el dia 8, tot i que Jonathan ho va negar.
I respecte a la caiguda, en la primera declaració, el fill d’Isak Andic va manifestar que anava per davant del seu pare tres o quatre metres, ja que el creador de Mango anava fent fotos, qüestió desmentida, ja que consta al mòbil de la víctima que l’última foto la va realitzar a les 12.17 hores i el succés va passar a les 12.28 hores. Finalment, la interlocutòria destaca que, després de la caiguda del seu pare, Andic va tardar 4 minuts i 34 segons a realitzar la primera trucada a Estefania Knuth, parella del pare. Després va trucar al telèfon 112 d’emergències.
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