L’Hospitalet estrena una oficina d’atenció a les empreses
Àlex Rebollo
L’Hospitalet de Llobregat busca aplanar el terreny al màxim possible a les empreses ja ubicades i a les que busquin instal·lar-se al seu terme municipal. Malgrat el creixement econòmic experimentat en l’última dècada, la segona ciutat de Catalunya ja compta amb diferents projectes sobre la taula que aspiren a desenvolupar encara més l’economia local i a fer créixer els llocs de treball. Davant aquest marc, l’ajuntament va posar ahir en marxa una Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE), un nou servei municipal que neix amb l’objectiu de simplificar i reforçar l’atenció a les empreses i als emprenedors. "Ubicada a Gornal Activa, l’OAE es converteix en un punt de referència per facilitar l’activitat econòmica, impulsar la innovació i afavorir la creació d’ocupació", assenyala el consistori.
L’OAE concentra en un únic espai els serveis municipals de recolzament a l’empresa i a l’emprenedoria. Entre els serveis que ofereix, destaquen l’assessorament per a la creació d’empreses i el recolzament a l’emprenedoria, incloent-hi la tramitació de noves activitats a través del Punt d’Atenció Empresarial (PAE); el recolzament en tràmits administratius amb les diferents administracions públiques, com a membre de la Finestreta Única Empresarial de Catalunya; i l’assessorament empresarial especialitzat per donar resposta a les necessitats específiques de cada projecte. L’oficina també impulsa programes de mentoria i acceleració empresarial, posa a disposició de les empreses una "xarxa de professionals experts per afrontar reptes estratègics i desenvolupa accions específiques per afavorir el creixement de start-ups i empreses emergents".
Segons l’alcalde, David Quirós, la iniciativa "forma part del compromís de l’ajuntament per impulsar la innovació, la competitivitat i la creació d’ocupació, i per reforçar el paper de l’Hospitalet com a motor econòmic metropolità".
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