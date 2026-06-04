Previsions astrològiques per Roser Bona del 5 a l’11 de juny de 2026
Descobreix què et presenta la setmana
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Abaixes una mica el teu ritme habitual i mires de gaudir del moment amb tranquil·litat. Pots rebre la visita d’un familiar a qui fa temps que no veus o que viu lluny.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Un assumpte de l’àmbit familiar podria alterar els teus plans. Darrerament, penses en una persona amb qui va haver-hi atracció, però no va passar res entre tots dos.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): En aquests dies tendiràs a repetir algunes situacions que creies superades o a creuar-te amb persones del passat. Trobada familiar, possiblement al voltant d’una taula.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Pots sentir-te una mica atabalat o veure’t amb excés de feina. Tens alguns assumptes pendents que miraràs de resoldre i això et farà estar més tranquil. Fas un regal.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Podries descobrir un secret, possiblement familiar, que et sorprendrà. Tens molta creativitat i imaginació i aprofites per fer activitats que et permetin expressar-la.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Si actualment estàs a l’atur, no perdis la fe i recorda que tens talent per fer diners o per treballar meticulosament. Podria sorgir l’amor en un mitjà de transport.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Venus i Júpiter a Casa X protegeixen el sector professional. Si tens problemes a la feina és un bon moment per trobar solucions o d’altres opcions. Et dones un caprici.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Toca reinventar-se i fer activitats noves o bé deixar alguns costums que potser t’estan perjudicant. És possible que hagis de fer un viatge per motius professionals.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Possibles discrepàncies d’opinió amb persones properes. Si ja no suportes la monotonia podries fer plans nous per animar-te. Moment per tenir més clares les prioritats.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Pots despertar enveges a les xarxes socials o entre coneguts i t’hauràs de protegir. Et notes una mica impacient, però trobaràs la manera de fer l’espera més agradable.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Gaudeixes dels canvis i de veure com les teves idees es van transformant. Podries interessar-te per algú que has vist en una xarxa social, però t’anirà bé ser prudent.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): La Lluna creua el teu signe i pots retrobar-te amb algú del passat. Normalment, estàs més centrat en les emocions, però ara has de resoldre diversos assumptes materials.
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