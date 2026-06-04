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Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»

Tingues-ho en compte si vols fer una donació en vida

Sergio Gutiérrez, expert immobiliari, opina sobre les taxacions.

Sergio Gutiérrez, expert immobiliari, opina sobre les taxacions.

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David Cruz

És molt habitual que algunes famílies ajudin un dels seus fills cedint-li un habitatge perquè hi pugui viure sense pagar lloguer. És una pràctica freqüent, però això no vol dir que estigui exempta de riscos.

Tanmateix, el que per a molts pares és simplement una ajuda familiar, per a Hisenda pot acabar tenint implicacions fiscals importants en alguns casos. I d’això n’ha parlat l’expert immobiliari Sergio Gutiérrez.

Segons explica, l’Administració pot interpretar algunes cessions gratuïtes d’habitatges com una donació encoberta, cosa que obligaria a tributar-hi si no es vol incórrer en problemes.

La clau no és només la propietat de l’immoble, sinó l’ús que se’n fa. Segons detalla l’especialista, hi ha una diferència fonamental entre que un fill convisqui amb els pares al mateix habitatge i que ocupi en exclusiva un pis propietat d’ells sense abonar cap contraprestació econòmica.

En el primer cas, no sol haver-hi cap problema fiscal perquè es tracta d’una convivència familiar normal. Tanmateix, quan els pares tenen un segon habitatge i permeten que el fill hi resideixi gratuïtament durant anys, Hisenda podria entendre que hi ha una transmissió de valor susceptible de tributar com a donació.

L’expert recorda que no sempre és necessària una escriptura pública perquè l’Administració consideri que existeix una donació.

En determinades circumstàncies, els fets poden ser suficients perquè les autoritats fiscals reclamin l’impost corresponent.

A més, la situació es pot complicar si l’immoble acaba sent heretat pel fill en el futur. Segons algunes interpretacions, l’Administració podria considerar que part de la transmissió patrimonial ja es va produir anteriorment mitjançant l’ús gratuït de l’habitatge.

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Per aquest motiu, molts assessors recomanen formalitzar la relació mitjançant un contracte de lloguer, encara que sigui amb una renda reduïda i declarada correctament. D’aquesta manera s’evita que la cessió gratuïta pugui ser interpretada com una donació encoberta.

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