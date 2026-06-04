El viatge del pontífex
Com es reparteixen les despeses de la visita del Papa a Barcelona: la Generalitat i l’ajuntament pagaran part dels actes
El Govern assumeix una fracció de les factures de la vigília a Montjuïc i del centre de premsa a la Fira, mentre la ciutat abonarà costos de seguretat i neteja per la trobada a l’Estadi Olímpic i per garantir la mobilitat
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Jordi Ribalaygue
La visita del Papa a Barcelona durant 48 hores la setmana vinent mobilitzarà una gran quantitat de recursos i personal per preservar la seguretat, la neteja i el funcionament ordinari de la capital durant l’excepcional gira de Lleó XIV a Espanya. No ha transcendit ara per ara una estimació completa dels desemborsaments derivats de l’organització dels actes amb presència del pontífex, però sí que se sap que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona pagaran part de la factura. Les dues institucions van rubricar un conveni amb l’Arquebisbat de Barcelona el 8 de maig que consagra la responsabilitats que cada part assumeix en el viatge papal. El document que s’ha fet públic inclou el compromís tant del Govern com del consistori d’encarregar-se de part dels costos resultants de l’expedició.
A falta de conèixer el detall dels imports, les dues administracions apunten amb quines despeses carregaran en l’acord que han firmat amb l’Església. El conveni diu que la Generalitat accedeix a «col·laborar en el finançament de l’organització de la visita del Sant Pare a Catalunya i la ciutat de Barcelona». Ho farà «a través del Departament d’Empresa i Treball i de la resta de departaments que es puguin veure afectats pel seu àmbit competencial».
El protocol justifica que la Generalitat «participarà en el finançament de part de les despeses d’aquest esdeveniment» per l’ «impacte públic, mediàtic i d’internacionalització de Catalunya que comportarà la visita» de Lleó XIV. Afegeix que, «més enllà de la dimensió religiosa» de la cita, la presència del pontífex «constitueix un aconteniment de gran interès públic i general, així com de gran rellevància política, espiritual, cultural i social, que comportarà una extraordinària projecció internacional de Catalunya i de la ciutat de Barcelona».
Actes a Montjuïc
El text afegeix que la participació del Govern es materialitzarà «assumint una part de les despeses derivades de la celebració de la vigília que es durà a terme el 9 de juny» a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i «de les despeses del centre de premsa per als mitjans de comunicació», situat en un pavelló de la Fira de Barcelona a Montjuïc. L’import amb què la Generalitat sufragarà aquests dispendis «s’instrumentarà mitjançant la concessió d’una subvenció», precisa el conveni.
Afegeix que la quantia anirà «a càrrec dels ingressos procedents de l’ impost sobre les estades en establiments turístics». La Conselleria d’Empresa l’atorgarà a l’Arquebisbat, «que la sol·licitarà posteriorment a la subscripció» de l’acord.
El Govern respon que s’està tramitant la subvenció, que es preveu que estigui dotada amb 1,6 milions d’euros. D’altra banda, la Generalitat compta amb «prestar els serveis necessaris per a la celebració i l’èxit de la visita del Sant Pare» que siguin de competència autonòmica.
Finançament municipal
L’Ajuntament de Barcelona també segella la seva contribució al document. A diferència de la Generalitat, el consistori no concreta si recorrerà als ingressos que obté amb el recàrrec a la taxa turística o si recorrerà a una altra font per costejar la seva part en l’esdeveniment religiós. El govern municipal respon que encara no té decidida quina fórmula farà servir per recolzar el finançament de les dues jornades i que se sabrà més endavant.
D’acord amb el conveni, el consistori accepta abonar la «col·locació d’elements viaris i de seguretat que convinguin i la neteja de l’espai públic» per «garantir la mobilitat». Al seu torn, el consistori «assumirà les despeses, de caràcter logístic, directament relacionats amb els serveis necessaris per al desenvolupament de l’acte» de vigília a l’Estadi Olímpic, incloent-hi la seguretat, el manteniment, els serveis auxiliars o la neteja, entre d’altres.
El text formalitza la cessió del Lluís Companys amb una «bonificació del 100% de la taxa» per ús del recinte, que és de titularitat municipal. L’executiu de l’alcalde Jaume Collboni ja va dir que l’empresa municipal BSM ha renunciat a cobrar 78.000 euros pel lloguer de l’estadi, per facilitar la trobada que reunirà unes 40.000 persones amb el Papa i que estarà precedit per actuacions musicals.
A més, l’ajuntament cobrirà també el preu de les dues pantalles gegants que es col·locaran per seguir els actes del Papa durant dimarts i dimecres que ve. S’ubicaran a Glòries i Arc de Triomf. D’altra banda, en l’acord figura que el consistori cooperarà amb Turisme de Barcelona «per assegurar la disponibilitat de places hoteleres» durant les jornades. També ajudarà a «tramitar i atorgar les llicències que siguin necessàries per celebrar els actes» del pontífex i cedir espais i banderoles per a la campanya ‘Alça la mirada’, que engloba el programa que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
Donacions a l’Església
L’acord també regula que l’Arquebisbat de Barcelona «podrà rebre donacions en metàl·lic o en espècie de tercers per portar a terme els seus compromisos en relació amb la visita del Sant Pare». Indica que «aquestes donacions hauran de ser pures i simples, sense contraprestació o condició de qualsevol tipus». Remarca que les donacions estaran subjectes «al principi de transparència» i que «s’hauran de destinar a l’organització i el desenvolupament de la visita» del Papa.
L’Arquebisbat s’encarrega de contractar tercers per a la celebració dels actes, «assumint la responsabilitat contractual corresponent i garantint la plena indemnitat de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona». També es farà càrrec de «finançar i executar, per si mateix o a través de tercers, les actuacions i els serveis necessaris per a la celebració i l’èxit de la visita» i «cedir gratuïtament els seus immobles per a actes de difusió i publicitat» del viatge papal. Finalment, es compromet a sol·licitar una auditoria externa de «totes les despeses i els ingressos vinculats» al viatge de Lleó XIV a Catalunya i entregar-la al Govern i el consistori.
El protocol incorpora una clàusula de confidencialitat. L’article estableix que, «sense perjudici de l’aplicació de les normes de transparència i bon govern», la Generalitat, l’ajuntament i l’Arquebisbat de Barcelona «acorden tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació que s’hagi subministrat» entre les parts. A més, estipula que la clàusula «continuarà vigent fins i tot després que s’extingeixi aquest conveni».
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