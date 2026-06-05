Mobilitat
BCN eliminarà les llicències d’empreses de bicicletes d’ús compartit
El Periódico
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar ahir que el consistori eliminarà les llicències a les empreses que ofereixen bicicletes d’ús compartit a Barcelona, que giren entorn d’uns 3.500 permisos. Ho va argumentar en la xifra de sancions, el reduït ús entre els veïns i el foment del servei municipal del Bicing.
"Hi ha hagut un desconcert, hi ha hagut un mal ús, i la ciutat de Barcelona ha de protegir molt l’espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l’espai públic i la mobilitat sostenible amb bicicleta ha de prioritzar el resident", va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Un 10% d’usuaris
Va criticar també la xifra de sancions a aquest tipus de servei (unes 5.500 des del gener del 2025) i el seu baix ús entre els veïns, ja que, segons explica, és únicament del 10% entre els residents.
Collboni va explicar que les primeres llicències es van donar al voltant de cinc anys enrere, va lamentar que des del consistori hi ha bicicletes "a tot arreu i mal aparcades" i que hi ha dues alternatives locals: els negocis que lloguen visitants, sobretot a l’Eixample i Ciutat Vella, i el servei municipal del Bicing. Sobre les bicicletes públiques, va expressar que el servei té prop de 8.000 bicicletes (5.000 d’elèctriques), 74 estacions a tota la ciutat i "pràcticament" 170.000 abonats.
El portaveu del Bicicleta Club de Catalunya, Adrià Arenas, va lamentar l’anunci de l’alcalde: "Creiem que aquest no és el camí", va afirmar. En declaracions a Europa Press, va assenyalar que aquesta mesura se suma als "pals a les rodes" que el govern de Collboni ha posat en el seu mandat a l’ús de la bicicleta com a mode de transport, al prohibir completament el bicisharing.
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