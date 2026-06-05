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Declarat un incendi a la planta de Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda

Els bombers han mobilitzat 17 dotacions i no s’han registrat danys personals

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El Periódico

Santa Perpètua de Mogoda

Els Bombers de la Generalitat treballen per sufocar un incendi a la planta Montesa Honda del polígon industrial Torre del Rector, a Santa Perpètua de Mogoda.

El cos ha rebut un avís a les 14.58 de la tarda, i ha mobilitzat 17 dotacions, que han evacuat tot el personal del polígon. De moment, segons expliquen els bombers, no consten danys personals.

Protecció Civil demana a la ciutadania que eviti les activitats a l’exterior i adverteix que ningú s’acosti a la zona de l’incendi. En cas que el fum arribi als domicilis, cal tancar portes i finestres.

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Les flames afecten completament l’interior i la coberta de la nau, cosa que impossibilita que els bombers puguin treballar des de l’interior. La columna de fum és espessa i és visible des de diferents punts del Vallès.

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Declarat un incendi a la planta de Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda

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