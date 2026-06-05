A prop de l’AP-7
Controlat l’incendi a la planta de Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda, que acaba amb la nau col·lapsada i 150 evacuats
Els primers indicis apunten que el foc podria haver començat a la coberta de la nau on hi ha instal·lades plaques fotovoltàsiques
Incendi a la fàbrica d’Honda a Santa Perpètua de Mogoda: última hora, evacuació dels treballadors i afectacions
Judit Bertran
Un incendi a la planta Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) ha fet saltar les alarmes al polígon industrial Torre del Rector aquest divendres a la tarda. El foc, declarat pocs minuts abans de les tres de la tarda, ha començat a calcinar la nau de 20.000 metres quadrats que emmagatzemava motocicletes i components i ha generat una gran columna de fum negre que ha sigut visible als municipis pròxims a la zona. A més, per la seva proximitat, també ha repercutit directament en el trànsit de l’AP-7 amb cues de més de 10 quilòmetres a l’autopista en plena operació sortida a les portes del cap de setmana. Finalment ha pogut ser estabilitzat poc abans de les 19 hores de la tarda i controlat cap a les 20.30 hores.
Els Bombers de la Generalitat s’han dirigit al lloc dels fets amb 31 dotacions i han demanat el confinament dels treballadors d’altres empreses del polígon. Un total de 150 treballadors de la zona han sigut desallotjats, 74 de la nau afectada que ha acabat col·lapsant i que han pogut sortir pel seu propi peu i il·lesos, i 76 més de les limítrofes. Tot i que cap treballador ha resultat afectat per l’incendi, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mantingut a la zona dues ambulàncies amb caràcter preventiu.
L’alcalde de Santa Perpètua, Juan Carlos Mingueza, ha explicat en declaracions a 3Cat que els primers indicis apunten que l’incendi podria haver començat a la coberta de la nau, en la qual hi ha instal·lades plaques fotovoltaiques, i ha precisat que Honda dedicava el complex que crema exportacions.
Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat per l’incendi, ha demanat a la ciutadania que eviti les activitats a l’exterior i ha advertit que ningú s’acosti a la zona de l’incendi, així com tancar portes i finestres en cas que el fum arribi als domicilis. No obstant, l’alcalde del municipi ha descartat el confinament de la població perquè no era «tòxic». A més, arran de l’incendi, el municipi ha posat en alerta el seu Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM), el qual integra tots els plans d’actuació i els riscos en un sol document.
Efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local també han desplegat un dispositiu per assegurar la zona i han tallat l’accés als carrers principals del polígon per crear un perímetre de seguretat mentre l’incendi no s’acaba d’extingir.
També els Agents Rurals han intervingut en l’emergència amb tres unitats desplegades, centrant la seva actuació en la vigilància dels cultius de l’espai agrari de Gallecs (Mollet del Vallès) davant la caiguda de material encès procedent de la fàbrica incendiada. Paral·lelament, han activat efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per reforçar la vigilància preventiva, cosa que ha permès detectar i sufocar dos conats d’incendi originats per aquesta causa. A més, en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua, han inspeccionat la riera adjacent a la instal·lació afectada i han comprovat que no ha patit afectacions derivades de l’incendi ni de les tasques d’extinció.
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