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Objectiu: garantir els desplaçaments

La xarxa de transport públic desplega un dispositiu de reforç general davant la visita del Papa a Barcelona i Montserrat

Metro, bus, FGC, Rodalies i el tramvia incrementaran l’oferta els dies 9 i 10 de juny per facilitar els desplaçaments, en espacial a l’Estadi Olímpic i en entorn de la Sagrada Família

Rodalies reforçarà les freqüències de la R1, l’R4 i l’R2 durant la visita del Papa a Barcelona

Els voltants de la Sagrada Família i el carrer Roselló es tallaran a la circulació.

Els voltants de la Sagrada Família i el carrer Roselló es tallaran a la circulació. / MANU MITRU / EPC

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Glòria Ayuso

Barcelona

Davant la previsió d’una elevada afluència de persones als principals punts dels actes previstos amb motiu de la visita del papa Lleó XIV els dies 9 i 10 de juny a Barcelona i Montserrat, tota la xarxa de transport públic ha desplegat un dispositiu de reforç per garantir els desplaçaments de la ciutadania. Els diferents operadors de metro, autobús, tramvia i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Rodalies ampliaran la seva oferta i disposaran d’operatius especials d’atenció i regulació de fluxos en els principals punts de concentració.

Tant FGC com Rodalies han anunciat un desplegament extraordinari del servei per acudir als actes a Barcelona. A més de més freqüències en les línies metropolitanes, FGC també ha previst un reforç als accessos al monestir de Montserrat.

Dimarts a l’Estadi Olímpic

Un dels moments amb més afluència de persones serà dimarts en els actes previstos a Montjuïc. La línia del Vallès incorporarà 20 noves circulacions en les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) i la línia L-8 (Molí Nou) sumarà vuit noves circulacions. Així mateix, els trens regulars de les línies R5 (Manresa) i R6 (Igualada) operaran amb composició doble des de les 15.00 h fins al tancament del servei. Dimecres, el reforç se centrarà entre les 16.00 i l’acabament del servei.

El reforç a Rodalies serà de prop de 17.000 noves places més per hora repartides entre les línies R1 i R4, mentre que l’R2 Nord i Sud oferiran unes 20.000 places per hora. El servei incorporarà 35 informadors i 120 agents de seguretat a les estacions de Catalunya durant els dies de celebració.

Més metro durant la nit

Així mateix, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà de manera significativa l ’oferta de metro en les línies L1, L3 i L5 a partir de la tarda en les línies amb connexió directa amb l’anella olímpica. L’increment més important de servei està previst cap a les 21.30 hores, coincidint amb l’acabament de l’acte a l’Estadi Olímpic.

Les línies d’autobús 13, 55, 125 i 150, així com la ruta sud del Bus Turístic veuran modificat o limitat el seu recorregut per Montjuïc: funcionarà un servei especial d’autobús llançadora entre plaça d’Espanya i l’Estadi Olímpic, mentre que el Funicular de Montjuïc també augmentarà la seva freqüència.

El metro: l’opció per anar a Sagrada Família

L’altre gran moment de la visita a Barcelona tindrà lloc dimecres a la tarda amb l’arribada a la Sagrada Família del Papa pel carrer Roselló amb el Papamòbil per a la missa solemne amb motiu del centenari de la mort de Gaudí i la benedicció de la torre de Jesucrist. Més de 80 autobusos acudiran de tot Catalunya per seguir l’esdeveniment. Rodalies adaptarà l’oferta a la demanda prevista reforçant les línies R1, R2 Nord i Sud, i R4 a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia. FGC reforçarà els dos corredors també entre les 16.00 i el final del servei.

Dins de la ciutat, el metro és l’opció recomanada, ja que es tallarà al trànsit l’entorn del temple i els voltants de Roselló al llarg de l’Eixample. TMB aplicarà un reforç intensiu a tota la xarxa de metro, en especial de les línies L2, L4, L3 i L5. Per motius de seguretat i possible aglomeració, l’estació de Sagrada Família estarà tancada durant tota la jornada i els trens de les línies L2 i L5 circularan sense realitzar aturada. L’Estació de Verdaguer (L4), a causa de les obres de l’intercanviador i la gestió de fluxos, durant l’hora punta de la tarda només es permetrà la sortida de passatgers i tindrà restringida la seva entrada.

Fins a 15 línies d’autobús tindran desviacions i modificacions de recorregut, mentre que la línia T4 del Trambesòs prolongarà la seva hora punta fins a les 23.00 hores per cobrir l’augment de demanda.

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Visita a Montserrat

Així mateix, dimecres al matí, FGC activarà un operatiu especial per als desplaçaments a Montserrat, on es preveu una afluència de més de 8.000 persones. L’accés a l’Abadia només es podrà realitzar amb el Cremallera i l’Aeri de Montserrat, requerint reserva prèvia a la web de l’Abadia. La línia del Vallès incorporarà 22 noves circulacions i la de l’Anoia en sumarà quatre, així com diversos serveis amb trens de doble composició. FGC disposarà també d ’autobusos llançadora des de primera hora del matí fins al vespre i establirà controls específics de regulació i seguretat.

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