Conflicte a l’escola catalana
Educació aplicarà el preacord malgrat el vot negatiu dels professors
Els docents tornen avui a la vaga després que 39.502 mestres, un 65% dels que van participar en la consulta, rebutgessin el pacte entre el Govern i els sindicats. Professors de Secundària, en canvi, sí que firmarà amb la conselleria.
Gisela Boada
La primera resposta del Govern després de fer-se públic que els docents havien tombat el preacord aconseguit amb els sindicats majoritaris i que es mantenia convocada la vaga general d’avui i més aturades fins a final de curs va ser que Educació preveu aplicar les millores salarials i els reforços de personal recollits a l’esborrany de l’acord tancat al maig. El document compta amb la firma d’UGT, CCOO i Aspepc, però no amb la d’USTEC, que es va acabar baixant del carro perquè havia supeditat el seu aval a la consulta, saldada amb un 65% de nos. La CGT, per la seva banda, mai va arribar a subscriure el text.
"El Govern té el compromís i la voluntat de desplegar l’acord en la seva totalitat, la consulta es vinculava només a un dels sindicats. Lamentem que USTEC finalment se’n desvinculi", va declarar la consellera d’Educació, Esther Niubó, ahir en una roda de premsa al Parlament, just després que els pressupostos de la Generalitat superessin el seu primer tràmit parlamentari. Abans de comparèixer i davant el terratrèmol que suposa per al Govern que el pols s’agreugi, la consellera es va reunir amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per dissenyar com s’afronta aquesta crisi que amenaça no només d’enterbolir el final de curs, sinó la visita del Papa de la setmana que ve.
És per això que Niubó va demanar un exercici de "realisme i responsabilitat" als docents i sindicats perquè facin una "reflexió profunda". Va esquivar, no obstant, pronunciar-se sobre si considera que hi ha d’haver dimissions de líders d’aquestes organitzacions. Però sí que va ser clara quan els va demanar un "final de curs ordenat" i que no "comprometin" el dret a l’educació i el dret a la mobilitat, tenint en compte les vagues convocades per als pròxims dies. Va precisar que tornaran a asseure’s immediatament amb els sindicats, a més de traslladar un "missatge de tranquil·litat" a tota la comunitat docent.
Aquesta "ronda de contactes" serà avui amb UGT, CCOO, Aspepc i USTEC per abordar la situació i conèixer si finalment aquest últim manté la seva negativa a subscriure l’acord. "Escoltarem totes les parts de la taula de diàleg per fer una reflexió i una valoració conjunta", va explicar la consellera, si bé va deixar clar que el Govern té previst seguir endavant amb l’acord. "L’alternativa a l’acord és el bloqueig i no és positiu en cap cas", va advertir Niubó, que va defensar com a "molt positiu" un pacte que, segons va insistir, atén "totes les demandes de les organitzacions sindicals". "Entenem que hem fet la nostra feina", va afegir la consellera.
Millora "sense precedents"
Minuts abans, Junts, principal partit de l’oposició, havia demanat a Illa que la cessés i que ell assumís "en primera persona" el lideratge de la crisi, en paraules del portaveu del grup parlamentari, Salvador Vergés. També la CGT, que va fer campanya pel no, va reclamar la dimissió de la titular d’Educació després de conèixer-se el resultat. La CUP, per la seva banda, va exigir "reobrir una negociació sense límits" amb tots els sindicats immediatament. Però el Govern va afirmar que ha fet els deures i va defensar que l’acord assolit suposa una millora "sense precedents" de les condicions del professorat i del sistema educatiu, després d’anys d’"infrafinançament" al sector.
Més de 39.500 docents, un 65,1% dels mestres i professors que van participar en la consulta impulsada per USTEC i la CGT, van rebutjar el preacord firmat pels sindicats majoritaris, USTEC i Aspepc, i van apostar per seguir endavant i intensificar el cicle de protestes i vagues. El resultat, a pocs dies de la visita del Papa i en ple final de curs, obre una inèdita crisi educativa, política i sindical. Més enllà de la pujada salarial, la crítica més estesa al preacord per part dels docents és que no millora de manera significativa el difícil dia a dia a l’aula.
A més de la vaga general d’avui –una aturada que buscarà, segons els seus organitzadors, "paralitzar el país"–, en les pròximes setmanes (queden només dues de classe) es preveuen noves vagues. La visita del Papa a Barcelona (dimarts vinent i dimecres) es perfila, com van avançar CGT i la Intersindical, com un aparador més que plausible per donar visibilitat a la protesta. Es dona la circumstància que la setmana que ve també tindrà lloc la selectivitat catalana.
A la consulta es va arribar després de vuit llargues reunions sorgides després del pols que els sindicats de la vaga –els dos majoritaris, USTEC i Aspepc, juntament amb CGT i la Intersindical– van mantenir amb el Govern després de quatre vagues generals educatives i més d’una desena d’aturades territorials. Divendres passat, USTEC i Aspepc van firmar un preacord amb el Govern que es resumeix en un nou complement en la nòmina dels docents de 170 euros mensuals (que ascendeixen a 450 sumant l’acord de març) i 6.400 dotacions per a l’escola inclusiva, els dos conceptes en quatre anys.
El preacord, tal com s’havia compromès USTEC, es va sotmetre a la votació dels gairebé 100.000 docents del sistema públic català. La consulta es va allargar quatre dies –de dilluns a ahir– i va comptar amb una participació molt superior a la votació de l’acord del març. El resultat va ser molt contundent: 39.502 docents (el 65,1% dels votants) van apostar per no firmar el preacord i "continuar amb totes les vagues que siguin necessàries".
Un resultat que ha obert noves esquerdes en la unitat sindical. Aspepc, majoritari a secundària, es va desmarcar de la contestació i va avançar que –després d’una consulta entre els seus afiliats– firmarà el preacord que ells ja havien secundat divendres passat, al costat de CCOO i UGT, signants del pacte de març.
Tensió palpable
La tensió, no obstant, és més que palpable a USTEC. La seva portaveu, Iolanda Segura, va instar la consellera d’Educació a reprendre la negociació "demà [per avui] mateix". El sindicat majoritari del sector –el gran perdedor de la jornada, ja que havia fet una intensa campanya pel sí– va fer una crida a secundar la vaga d’avui i a acudir a la manifestació que sortirà des de l’’Arc de Triomf, i van apostar per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa i fins a final de curs. Aikxí doncs, Segura va argumentar que "cal continuar pressionant" per reprendre les negociacions amb Educació i va descartar fer una vaga indefinida, estratègia que defensaven al principi de la campanya en el cas que sortís el no, tal com finalment va passar.
La portaveu d’USTEC també va fer autocrítica i va apuntar que "potser" no haurien d’haver sotmès el preacord a consulta fins a haver aconseguit més avenços. Una vegada llegida l’opinió dels docents, la portaveu del sindicat majoritari confia a acabar el curs almenys amb la represa de les negociacions i seguir "al setembre". També va assegurar que ara urgeix definir un nou "full de ruta" amb noves demandes i un calendari de protestes que s’hauran de consensuar amb la resta dels sindicats.
La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, va celebrar el "no, absolutament contundent" al preacord i va demanar el cessament de Niubó.
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