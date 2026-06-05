Els catòlics han baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI
El Pontífex trobarà una Església espanyola amb menys vocacions però amb més joves que mai i sense complexos
L’espiritualitat i la fe s’han convertit en lloc segur davant del sobreestímul i la incertesa actual
Roberto Bécares
Miguel de Olim va néixer a Veneçuela fa 26 anys, treballa d’enginyer i fa dos anys i mig que és a Espanya. "Em vaig criar en una família catòlica, però en els últims anys és quan en la fe he trobat un propòsit per fer les coses, un nord", afirma el jove, un dels 20.000 voluntaris inscrits per ajudar en la visita de Lleó XIV a Madrid. Els voluntaris i els joves són el mirall en què l’Església espanyola vol reflectir-se davant l’arribada del Papa.
Des de l’última visita d’un Papa a Espanya, fa 15 anys –Benet XVI a Madrid–, l’Església s’ha metamorfosat. El 2011, segons el CIS, es declaraven catòlics entorn del 71,4% dels espanyols. Ara en són només el 52,8%. Pràcticament 20 punts menys.
Les vocacions s’han desplomat. El 2011, hi havia a Espanya 61.106 religiosos i religioses dedicats a la vida consagrada. Ara amb prou feines arriben a la meitat i els que hi ha són, en part, gràcies a l’arribada de novícies i religiosos de l’estranger, de Llatinoamèrica, l’Índia i les Filipines.
En 15 anys s’ha passat de 19.600 sacerdots a 14.994, fet que ha obligat que a molts pobles de l’Espanya buidada siguin seglars, alguns casats, els que oficiïn una missa sense consagració, anomenada Celebració de la Paraula, perquè l’Església, en molts casos un punt de trobada dels veïns, continuï oberta els diumenges. Els sagraments principals, batejos, comunions, confirmacions i casaments han caigut entre un 4% i un 8% l’últim any. Les parròquies perden fidels any rere any.
Amb aquestes dades, qualsevol diria que corren mals temps per al catolicisme, però segons asseguren càrrecs eclesials i sociòlegs es tracta més aviat del contrari, precisament per casos com el de Miguel de Olim. "L’evolució de l’Església ha sigut tremenda aquests anys, però igual que ho ha sigut la de la societat. L’Església que es trobarà el Papa és més plural, més diversa i, efectivament, ha tingut els seus moments més forts, però no és un moment feble ni de bon tros. Hi ha una nova il·lusió i esperança en l’expansió de la fe en els adolescents i joves", afirma Ángel Luis Caballero, rector de l’Església de la Santíssima Trinitat de Madrid.
Hibridació de creences
La il·lusió se sustenta en dades. Segons l’últim informe de la Fundació SM Joves espanyols 2026, el 38,4% dels joves entre 15 i 29 anys consideren la religió "bastant o molt important" en la seva vida, la dada més alta de tota la sèrie històrica. Els joves que es defineixen com a catòlics han crescut, i han passat del 31,6% el 2020 al 45% el 2025.
L’estudi dibuixa una hibridació de creences, ja que molts catòlics assenyalen que també creuen en el karma (60,7%), la reencarnació (48,5%), les arts màgiques (44,1%), la predicció del futur (37,1%) o les energies curatives (40,3%). La fe i l’espiritualitat s’han tornat poroses, però s’han convertit en un lloc segur davant del sobreestímul i la incertesa, sobretot per la falta de vivenda i els sous precaris. Són un refugi, un recés de pau davant de tant soroll, assenyalen els experts.
"Davant la incertesa econòmica i social, es produeix una necessitat de control. La religió, com a plataforma per connectar amb l’espiritualitat, és una alternativa. Té a veure amb l’anomia. El val tot, en aquesta època de postveritat i fake news, obliga el subjecte a protegir-se en llocs segurs, i l’espiritualitat és un d’aquests", assenyala Rubén Arriazu Muñoz, doctor en Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.
¿Per què baixa l’assistència a les misses i alhora augmenta la fe entre els joves? "Els joves estan cansats de l’scroll infinit i busquen aquesta espiritualitat en l’aproximació a l’Església, que ofereix un missatge únic sobre un comportament moral i una connexió amb la tradició que el món postmodern havia abandonat", afirma Narciso Michavila, sociòleg i president de la consultora GAD3. Aquesta generació jove "no és que sigui més religiosa, sinó que és més tolerant".
Fa 15 anys, al jove que deia als seus amics que anava a missa els diumenges o se n’anava de convivències a un monestir de Sòria, se’l veia com una bitxo raro. "Abans –assenyala el pare Caballero, coordinador dels voluntaris del viatge papal– potser hi havia més complex per reconèixer-se com a catòlic. Avui no n’hi ha cap, de complex. Això s’ha vist en els artistes que s’han afegit als actes". Ser catòlic, de sobte, s’ha tornat cool. Mola.
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