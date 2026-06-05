Visita del Papa a Espanya
La trobada de Lleó XIV amb les víctimes d’abusos, encara a l’aire
L’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, nega haver encobert denúncies: «No és veritat, jo he fet el que havia de fer».
Redacción / Agencias
El papa Lleó XIV arriba aquest dissabte a Espanya en un moment clau per a la gestió dels abusos sexuals comesos en el si de l’Església, després de l’acord Església-Estat per a la reparació de les víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesial, que contempla indemnitzacions, i amb la possibilitat d’una trobada privada amb víctimes encara pendent de confirmació.
El primer denunciant del cas d’abusos de Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, exigia aquest dimarts una reunió amb Lleó XIV. En cas que no es produís, advertia que seria «una profunda falta de respecte». «El primer és: el Papa es reunirà amb les víctimes? Sí o no? Nosaltres esperarem fins divendres per rebre una resposta del Vaticà. Ens sembla que si el Papa trepitja Espanya sense tenir una reunió programada amb el Pontífex seria una profunda falta de respecte que no consentirem ni tolerarem», assegurava en declaracions als mitjans davant la Nunciatura Apostòlica Espanyola a Madrid.
Hurtado opina que hauria de ser «obligatori» que Lleó XIV parlés amb víctimes d’abusos sexuals a l’Església en cada viatge. «No té cap sentit que el Papa parli del canvi climàtic, de la intel·ligència artificial o contra la guerra, és a dir, que s’erigeixi en líder moral cap enfora i cap endins no netegi casa seva. Posa ordre a casa teva i després ja ens diràs a la resta com ens hem de comportar», reclamava.
Sobre aquesta qüestió, el director de l’Oficina de Premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni, va precisar dimecres que, de moment, no està prevista una reunió privada del papa Lleó XIV amb víctimes d’abusos a l’Església, una trobada reclamada per víctimes espanyoles que fins i tot han escrit al Pontífex perquè les rebi i que consideren que «no seria acceptable» que no mantingués una reunió amb elles.
Precisament, des de Reparació Integral Ja han convocat aquest diumenge 7 de juny els mitjans de comunicació a una roda de premsa i una acció visual de protesta en cas que continuï la manca de confirmació d’una reunió amb el Papa, davant la Nunciatura Apostòlica a partir de les 16.00 hores.
«Ni just ni humà»
En aquesta mateixa línia, el portaveu de l’Associació Nacional d’Infància Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha expressat en declaracions a Europa Press que «no seria ni just ni humà» que no les rebés. Cuatrecasas explica que va escriure una carta a la Nunciatura Apostòlica i a la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors preguntant per aquesta possible trobada amb el Pontífex i assegura que no ha rebut «cap resposta».
Davant la manca de resposta, ha anunciat que ANIR, juntament amb LULACRIS (Associació contra els abusos sexuals en la infància), Justice Initiative Espanya (ONG amb el suport de la Fundació Guido Fluri) i AVA (Associació de Víctimes de Navarra), acudiran dilluns 8 de juny a la Nunciatura —coincidint amb el dia que el Papa es reunirà amb el president del Govern, Pedro Sánchez— per expressar la seva indignació davant els mitjans, a partir de les 09.00 hores.
Per la seva banda, el cardenal arquebisbe de Madrid i vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), José Cobo, va explicar dimecres que el Pontífex no podrà reunir-se durant el seu viatge a Espanya amb totes les realitats que ho han sol·licitat. «Hi ha mil grups que estan pressionant perquè volen que el Papa es reuneixi amb ells. El Papa i la delegació vaticana són els que començaran a fer possibles aquestes trobades. Evidentment, amb víctimes el Papa ja s’ha reunit diverses vegades a Roma i no serà l’última vegada que es reuneixin», aclarava Cobo en declaracions als mitjans durant una visita a l’escenari de la missa de Cibeles aquest dimecres.
El sacerdot i comissari pontifici per al cas Sodalicio, Jordi Bertomeu-Farnós, també es va referir aquest dimarts a la possibilitat que les trobades del Papa amb víctimes d’abusos a l’Església es converteixin en una cita obligada allà on vagi i va demanar que no es facin «per quedar bé». «A mi em fa molta por la “teologia Ikea”: posa una víctima a la teva vida», advertia.
Omella nega haver encobert denúncies
Per la seva banda, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha negat aquest divendres haver encobert denúncies d’abusos sexuals contra menors en el si de l’Església. Més encara, ha assegurat que quan ha tingut coneixement d’algun cas ha «fet el que havia de fer».
En una entrevista a Rac1, preguntat per una investigació d’El País que revela que Omella i altres 97 alts càrrecs de l’Església, entre ells 68 bisbes, han encobert, ocultat o silenciat casos de pederàstia, l’arquebisbe de Barcelona ha negat l’acusació i ha assegurat que sempre ha resolt aquestes denúncies «segons les normes». «Quan ho he llegit, m’he quedat sorprès perquè parlen de casos de temps immemorial», ha afegit.
«En el meu cas no he encobert res. Em sap greu que hi posin el meu nom. Fan un totum revolutum. Jo parlo del meu cas; no sé què han fet els altres. En qualsevol cas, en els casos en què se’m menciona, em sap greu que diguin això quan no és veritat. Jo he fet el que havia de fer», ha reiterat.
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