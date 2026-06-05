Projectes urbanístics
El Govern busca que el futur Clínic beneficiï l’Hospitalet: «Treballem per vertebrar activitat en salut i investigació»
La delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, assevera que els treballs per fer realitat l’equipament avancen d’una manera «molt àgil»
Quirós insisteix que el futur Hospital Clínic respongui a les necessitats de l’Hospitalet: «Ajudarà a desenvolupar Can Rigalt»
Àlex Rebollo
Tot i que el futur Hospital Clínic no veurà la llum, almenys, fins al 2035, la delegada del Govern de la Generalitat a Catalunya, Pilar Díaz, ha assenyalat en unes declaracions a la premsa a les portes del mercat de Bellvitge que els estudis i els treballs per fer realitat l’anhelat equipament avancen d’una manera «molt àgil». «Cada mes hi ha una reunió per part de totes les administracions que formen el consorci del nou Clínic i s’està treballant també en el Pla Director Urbanístic (PDU)», ha remarcat Díaz, que ha apuntat també que aquest «progressa d’una manera més que adequada». També en matèria de mobilitat i, sobretot, de la prolongació de l’L3 del metro. En aquest apartat, la delegada ha dit que en aquests moments s’està modificant el projecte executiu ja existent per adaptar-lo a l’arribada del Clínic i donar resposta a les necessitats de l’Hospital Sant Joan de Déu, ubicat a l’altre costat de la Diagonal.
L’executiu local de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), ciutat on ha tingut la trobada, reclama des de fa mesos la necessitat que el futur centre hospitalari ha de tenir un impacte positiu més enllà de Barcelona, on es troben els terrenys per al futur Clínic, i contribuir a desenvolupar la zona nord de l’Hospitalet, fronterera amb la capital catalana. Concretament, l’objectiu del consistori que lidera David Quirós aspira a aprofitar l’oportunitat que ofereix el futur campus als barris del nord de la ciutat, els més densos de tot Europa i amb alguns dels índexs de vulnerabilitat més grans de l’àrea metropolitana. Específicament busca que això passi en els 156.000 metres quadrats dels terrenys de Can Rigalt, una llaminadura urbanística per a promotores i administracions: són pròxims a la Diagonal i s’ubiquen en la intersecció entre Barcelona i l’Hospitalet i Esplugues de Llobregat.
Sobre aquesta qüestió que planeja sobre el nord de l’Hospitalet, la delegada del Govern ha explicat que, en l’actualitat, «s’està treballant per definir, des del punt de vista urbanístic, què és tot allò que encaixa amb l’Hospitalet en aquest àmbit i que pot ajudar a vertebrar i a desenvolupar activitat tractora en matèria de salut, de docència i investigació». «És una grandíssima oportunitat», ha conclòs Pilar Díaz. En una línia similar s’ha expressat Quirós, que també ha definit com una «gran oportunitat» l’arribada del nou Clínic per avançar en els àmbits de la salut i el coneixement, a més de per poder urbanitzar i planificar «molt millor» tot l’entorn de Can Rigalt. «Estem treballant per poder aprofitar els usos de vivenda, de generació d’economia i d’equipaments necessaris per a la ciutat», ha asseverat.
En el marc del desenvolupament de regeneració integral que també preveu l’ajuntament hospitalenc, l’alcalde David Quirós ha indicat que el Consorci definit per actuar a la zona «ja treballa» i que la pròxima aprovació dels pressupostos de la Generalitat comportaran també una aportació econòmica per part del Govern per poder intervenir en matèria urbanística i social. A més, el regidor ha remarcat que també treballen perquè els romanents amb què compta el consorci es puguin reinvertir en projectes de regeneració als barris del nord i que ja compten també amb l’aportació municipal. A més, Quirós ha avançat que la previsió de l’executiu municipal és aprovar en el Ple d’aquest mes de juny l’encàrrec de gestió de diferents projectes de regeneració al consorci per «començar a aterrar i concretar aquelles necessitats de transformació».
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