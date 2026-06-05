política hídrica
El Govern finançarà la dessalinitzadora Tordera II però frena la de Foix
Guillem Costa
El Ministeri per a la Transició Ecològica ha anunciat que utilitzarà fons propis i un préstec bancari de cara a subvencionar la futura dessalinitzadora Tordera II, a Blanes. No obstant això, deixa per més endavant la del Foix, a Cubelles.
En una carta enviada pel secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, a la qual ha accedit EL PERIÓDICO, el Govern planteja una fórmula financera per avançar en la planta prevista a Blanes, considerada estratègica però no oficialment com "d’interès general" i que servirà per assegurar el proveïment d’aigua a Catalunya. L’escrit confirma que no es podrà accedir finalment als fons europeus Next Generation, tal com s’havia plantejat, i situa el finançament de Tordera II en un esquema "canalitzat a través de la societat estatal Acuamed".
La inversió estimada ascendeix a 290 milions. D’aquesta quantitat, si la Generalitat està d’acord amb la proposta, 145 milions procediran de fons propis aportats per la Direcció General de l’Aigua i els 145 milions restants s’obtindrien mitjançant finançament extern, previsiblement a través del Banc Europeu d’Inversions o una altra entitat.
Consum d’energia
La posició de Brussel·les no és nova. La Comissió Europea ha traslladat en més d’una ocasió que la dessalinització pot formar part de la resposta a l’escassetat d’aigua, però no la considera l’opció prioritària pel cost energètic i ambiental.
La comissària europea de Medi Ambient, Jessika Roswall, ho va resumir d’aquesta manera a preguntes d’EL PERIÓDICO: "Cada país té solucions diferents per afrontar l’escassetat i entenem la necessitat de plantes dessalinitzadores, però ens preocupa l’energia que consumeixen, per aquesta raó no són una prioritat", va sentenciar.
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