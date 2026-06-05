El Govern i l’Ajuntament costejaran part dels actes del Pontífex a la capital catalana
No transcendeix la xifra del conveni firmat per les dues institucions amb l’arquebisbat
Es preveu que la subvenció de la Generalitat estigui dotada amb 1,6 milions d’euros
Jordi Ribalaygue
La visita del Papa a Barcelona durant 48 hores la setmana vinent mobilitzarà gran quantitat de recursos i personal per preservar la seguretat, la neteja i el funcionament ordinari de la capital durant l’excepcional gira. No ha transcendit ara per ara una estimació completa dels desemborsaments derivats de l’organització dels actes amb presència del Pontífex, però sí que se sap que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona pagaran part de la factura. Les dues institucions van rubricar un conveni amb l’Arquebisbat de Barcelona el 8 de maig que consagra la responsabilitats que cada part assumeix en el viatge papal. El document que s’ha fet públic inclou el compromís tant del Govern com del consistori d’encarregar-se de part dels costos resultants de l’expedició.
A falta de conèixer encara el detall dels imports, les dues administracions apunten amb quines despeses carregaran en l’acord que han firmat amb l’Església. El conveni diu que la Generalitat accedeix a "col·laborar en el finançament de l’organització de la visita del Sant Pare a Catalunya i la ciutat de Barcelona". Ho farà "a través del Departament d’Empresa i Treball i de la resta de departaments que es puguin veure afectats pel seu àmbit competencial".
El protocol justifica que la Generalitat "participarà en el finançament de part de les despeses de l’esdeveniment" per l’"impacte públic, mediàtic i d’internacionalització de Catalunya que comportarà la visita" de Lleó XIV. Afegeix que, "més enllà de la dimensió religiosa" de la cita, la presència del Pontífex "constitueix un esdeveniment de gran interès públic i general, així com de gran rellevància política, espiritual, cultural i social, que comportarà una extraordinària projecció internacional de Catalunya i de la ciutat de Barcelona".
Actes a Montjuïc
El text afegeix que la participació del Govern es materialitzarà "assumint una part de les despeses derivades de la celebració de la vigília que es durà a terme el 9 de juny" a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i "de les despeses del centre de premsa per als mitjans de comunicació", situat en un pavelló de la Fira de Barcelona a Montjuïc. L’import amb què la Generalitat sufragarà aquests dispendis "s’instrumentarà mitjançant la concessió d’una subvenció", precisa el conveni.
Afegeix que la quantia anirà "a càrrec dels ingressos procedents de l’impost sobre les estades en establiments turístics". La Conselleria d’Empresa l’atorgarà a l’arquebisbat, "que la sol·licitarà posteriorment a la subscripció" de l’acord.
El Govern respon que s’està tramitant la subvenció, que es preveu que estigui dotada amb 1,6 milions d’euros. D’altra banda, la Generalitat compta amb "prestar els serveis necessaris per a la celebració i l’èxit de la visita del Sant Pare" que siguin de competència autonòmica.
L’Ajuntament de Barcelona també segella la seva contribució en el document. A diferència de la Generalitat, el consistori no concreta si recorrerà als ingressos que obté amb el recàrrec a la taxa turística o si recorrerà a una altra font per costejar la seva part en l’esdeveniment religiós. El govern municipal respon que encara no té decidida quina fórmula farà servir per recolzar el finançament de les dues jornades i que se sabrà més endavant. D’acord amb el conveni, el consistori accepta abonar la "col·locació d’elements viaris i de seguretat que convinguin i la neteja de l’espai públic" per "garantir la mobilitat".
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