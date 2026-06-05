Jubilar-te quatre mesos més tard pot fer-te guanyar fins a 200 euros al mes de pensió
Els experts de la Seguretat Social recomanen revisar bé els coeficients reductors abans de demanar la jubilació anticipada, perquè uns pocs mesos poden canviar la quantia per sempre
La jubilació anticipada pot semblar una bona sortida per a molts treballadors que volen deixar la vida laboral abans d’arribar a l’edat ordinària. Però escollir malament la data pot tenir conseqüències importants: la pensió pot quedar reduïda per sempre.
El motiu són els coeficients reductors que aplica la Seguretat Social quan una persona decideix avançar la jubilació. Aquests percentatges depenen dels anys cotitzats i dels mesos que falten per arribar a l’edat legal. Per això, esperar només uns mesos pot marcar una diferència molt gran.
Quatre mesos poden canviar-ho tot
El funcionari especialitzat en pensions Alfonso Muñoz Cuenca explica que retardar la jubilació anticipada voluntària només quatre mesos pot suposar una millora de fins a 200 euros mensuals en alguns casos.
L’exemple és clar: un treballador amb una pensió estimada de 2.000 euros podria veure reduïda la prestació fins als 1.580 euros si es jubila 24 mesos abans, per l’aplicació d’un coeficient reductor més alt.
En canvi, si espera quatre mesos i només anticipa la jubilació 20 mesos, la penalització pot baixar de manera considerable i la pensió podria situar-se al voltant dels 1.780 euros mensuals.
Una decisió que afecta tota la vida
La diferència no és puntual. Si una persona es jubila anticipadament amb una penalització més alta, aquesta reducció es manté durant tota la vida de la pensió. Per això, els experts recomanen no presentar la sol·licitud sense abans fer diversos càlculs.
Uns pocs mesos més de cotització poden suposar milers d’euros al llarg de la jubilació. La clau és comprovar quin coeficient s’aplica exactament en cada data possible.
El mes de sol·licitud també importa
A banda dels mesos d’avançament, també pot influir el moment de l’any en què es demana la pensió. En alguns casos, sol·licitar-la en un mes o en un altre pot fer variar la base, la revalorització anual o el primer import que es cobra.
Per això, abans de decidir-se, convé utilitzar el simulador de jubilació de la Seguretat Social i, si cal, demanar assessorament. No és el mateix jubilar-se tan aviat com sigui possible que fer-ho en el moment més favorable.
Abans de demanar-la, fes números
La jubilació anticipada pot ser una opció molt útil, però no s’hauria de decidir només per cansament o pressa. Cal valorar l’estat de salut, la situació econòmica, els anys cotitzats i la pensió que quedaria en diferents escenaris.
La conclusió és senzilla: abans de jubilar-te anticipadament, comprova si esperar uns mesos et compensa. En alguns casos, aquest petit marge pot convertir-se en una pensió força més alta durant tota la vida.
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