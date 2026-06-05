Viatge històric
L’impacte econòmic de la visita podria superar els 100 milions
Alguns actors implicats consideren "molt conservadora" l’estimació inicial feta per la Conferència Episcopal
Jaime Mejías
L’últim precedent d’una visita del màxim responsable de l’Església catòlica a Espanya, la de Benet XVI l’agost del 2011, coincidint amb la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) de Madrid, va generar un impacte de 354,3 milions d’euros a Espanya, dels quals 231,5 milions van recalar a la Comunitat de Madrid, segons La setmana del 6 al 12 de juny, Espanya rebrà la visita d’un Papa quinze anys després. Lleó XIV visitarà Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife, en aquest ordre, en un viatge amb el focus posat sobre la crisi migratòria, sota el lema ‘Alzad la mirada’. L’últim precedent d’una visita del màxim responsable de l’Església catòlica al nostre país el va establir Benet XVI, l’agost del 2011, coincidint amb la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) de Madrid.un informe de la consultora PwC. L’informe va detallar que la visita va generar 4.589 llocs de treball equivalents a temps complet. Avui, 15 anys després, l’encariment dels béns i serveis promet que l’impacte econòmic de la visita sigui més gran.Un informe de la consultora PwC va posar de manifest que aquell esdeveniment va generar un impacte de 354,3 milions d’euros a Espanya, dels quals 231,5 milions van recalar a la Comunitat de Madrid. El mateix informe va detallar que la visita va generar 4.589 llocs de treball equivalents a temps complet. Avui, quinze anys després, l’encariment general dels béns i serveis promet que l’impacte econòmic de la visita sigui molt més gran.
La Conferència Episcopal, organisme encarregat de supervisar tots els detalls del viatge, és conservadora en les seves estimacions. Així ho testifica Mario Vara, responsable de comunicació de Con el Papa, la pàgina oficial de la visita de Lleó XIV. "En aquests moments és difícil tenir amb exactitud una xifra real. Aquest acte és diferent de la visita de Benet XVI en la JMJ del 2011, ja que la immensa majoria de participants són residents a Espanya. Per això no ens atrevim a donar una xifra de moment"La Conferència Episcopal, organisme encarregat de supervisar tots els detalls del viatge, és conservadora en les seves estimacions. Així ho testifica Mario Vara, responsable de comunicació de ‘Amb el Papa’. "En aquests moments és difícil tenir amb exactitud una xifra real. Aquest acte és diferent de la visita de Benet XVI a la JMJ del 2011, ja que la immensa majoria de participants són residents a Espanya. Per això no ens atrevim a donar una xifra de moment", afirma., indica.
No obstant, sí que s’aventura a dir que consideren que els 100 milions d’impacte que va estimar la Conferència Episcopal són "molt conservadors". "Esperem que sigui bastant més", afirma, i afegeix que "una multinacional de prestigi de l’àmbit de l’auditoria –EY– està treballant en aquesta comesa". La Comunitat de Madrid estima una xifra similar. Dilluns passat, el portaveu del Govern regional, Miguel Ángel García Martín, va afirmar que la visita deixaria a Madrid "entre 90 i 120 milions d’euros".No obstant, sí que s’aventura a dir que consideren que la xifra de 100 milions d’impacte són "molt conservadors". "Esperem que sigui bastant més", afirma, afegint que "una multinacional de prestigi de l’àmbit de l’auditoria –EY— està treballant en aquesta comesa". La Comunitat de Madrid estima una xifra molt similar. Dilluns passat, el portaveu del Govern regional, Miguel Ángel García Martín, va afirmar que la visita deixaria a Madrid "entre 90 i 120 milions d’euros".
Bernardo Giménez Barriocanal, un dels coordinadors del viatge, va afirmar en roda de premsa que el viatge "tindrà un cost mínim de 15 milions d’euros". Els organitzadors van detallar que la meitat del pressupost està coberta "amb contribucions i finançaments privats", tot i que van reconèixer que aquest pressupost mínim probablement s’incrementarà en el transcurs de la visita.Per la seva banda, Bernardo Giménez Barriocanal, un dels coordinadors del viatge, va afirmar en roda de premsa que el viatge "tindrà un cost mínim de 15 milions d’euros". Els organitzadors van detallar que la meitat del pressupost ja està coberta "amb contribucions i finançaments privats", tot i que van reconèixer que aquest pressupost mínim, molt probablement, s’incrementarà en el transcurs de la visita.
Els hotelers madrilenys no poden determinar amb absoluta certesa la magnitud del retorn que deixarà als bars i restaurants. Margarita Míguez, directora de comunicació d’Hostelería Madrid, afirma que la patronal no va poder efectuar un estudi d’impacte previ a la visita, si bé assegura que serà molt positiva.A causa de l’enorme afluència de visitants que implicarà León XIV, els hotelers madrilenys no poden determinar amb certesa la magnitud del retorn que deixarà als bars i restaurants. Margarita Míguez, directora de comunicació d’Hostaleria Madrid, afirma que la patronal no ha pogut realitzar un estudi d’impacte previ a la visita. No obstant, coincideixen que la visita serà molt positiva per a l’hostaleria madrilenya.
Producció de ‘souvenirs’
Una altra variable d’impacte econòmic de la visita serà el marxandatge. L’oficial el fabrica en exclusiva El Corte Inglés, i consta de samarretes, ventalls, gorres, pins i braçalets amb el lema oficial. Així mateix, s’ofereixen denes artesanals amb grans de fusta elaborats en diversos convents.Una altra de les variables d’impacte econòmic de la visita serà el marxandatge. En aquesta categoria cal distingir dos casos: l’oficial i l’oficiós. El primer el fabricarà en exclusiva El Corte Inglés, i consta de samarretes, ventalls, gorres, pintes i braçalets amb el lema oficial. A partir del 29 de maig estaran disponibles a les grans superfícies. A més d’aquests productes, s’oferiran decennis artesanals amb comptes de fusta elaborats en diversos convents.
El marxandatge oficiós va a càrrec de les botigues de records a les quatre ciutats a les quals viatjarà el Papa. L’encarregada d’un d’aquests establiments a Madrid confessava a EL PERIÓDICO que podran vendre objectes religiosos i que aquesta setmana augmentarien d’una manera considerable la seva producció.L’oficiós anirà a càrrec de les centenars de botigues de records distribuïdes a les quatre ciutats a les quals viatjarà el Papa. L’encarregada d’un d’aquests establiments, localitzat al centre de Madrid, confessa a EL PERIÓDICO que la llicència en exclusiva del marxandatge la té ECI, però podran vendre objectes religiosos. Malgrat que els tenen tot l’any en quantitats reduïdes, a partir de l’1 de juny augmentaran considerablement la producció.
Josep Bertran, docent d’EAE Business School, considera que l’impacte turístic serà considerable, però estarà contaminat per un altre esdeveniment de pes: els concerts del cantant Bad Bunny. "Es calcula que amb el Papa vindran al voltant d’1,5 milions de persones, sobretot a Madrid. En el cas de Bad Bunny, es calculen unes 600.000 persones".Josep Bertran, docent d’EAE Business School, considera que l’impacte turístic serà considerable, però estarà contaminat per un altre esdeveniment de gran calat: els concerts del cantant porto-riqueny Bad Bunny. "Es calcula que amb el Papa vindran al voltant d’1,5 milions de persones, sobretot bàsicament a Madrid. En el cas de Bad Bunny, es calculen unes 600.000 persones", posa de manifest Bertran.
Una de les parades més significatives de Lleó XIV tindrà lloc a Barcelona. El Papa beneirà la torre de Jesús a la basílica de la Sagrada Família. Bertran dubta que pugui atraure més turistes a l’església, simplement perquè no hi caben. "El retorn en aquest cas serà d’imatge corporativa", afirma, assumint que les companyies que financin aquest acte rebran un benefici indirecte.Una de les parades més significatives de Lleó XIV tindrà lloc a Barcelona. El Papa beneirà l’acabada d’acabar Torre de Jesucrist a la basílica de la Sagrada Família. Al ser preguntat sobre aquest fenomen, Bertran dubta sobre que pugui atraure més turistes a l’església, simplement perquè no hi caben. "El retorn en aquest cas serà d’imatge corporativa", afirma Bertran, assumint que les companyies que financin aquest acte rebran un benefici indirecte.
Segons les dades de Booking, el visitant que reservi una habitació a Barcelona entre el 9 i l’11 de juny pagarà una tarifa mitjana de 300 euros per nit. La setmana següent, els preus cauen fins a situar-se en els 230 euros per nit, un 23,33% més econòmic. ntot, el director d’e-Booking.com, Toni Raurich, considera que León XIV no atraurà "un boom de turistes" a Barcelona, però els allotjaments "han aprofitat per augmentar les tarifes" amb motiu del viatge.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
- Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes