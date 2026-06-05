transport
L’L1 i l’L9 concentraran les obres i els talls del metro a l’estiu
La visita del Papa i el Tour han retardat les afectacions fins al juliol. La línia vermella tancarà el tram entre Florida i Plaça de Sants, i la taronja el tros entre la Sagrera i Onze de Setembre.
Glòria Ayuso
S’acosta l’estiu i amb ell les obres al metro de Barcelona que aprofiten el descens de la mobilitat per les vacances per posar-se al dia. Aquesta vegada, no obstant, la visita del Papa i el Tour de França han retardat l’inici de les afectacions fins al juliol. No hi haurà, com altres anys, un gran tall amb una afectació massiva d’usuaris, sinó dos en trams concrets en les línies L1 i L9. Concretament, l’L1 estarà fora de servei entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol al 28 d’agost per la substitució de tota la via.
L’altre tall d’aquest estiu al metro serà a l’L9/L10 entre la Sagrera i Onze de Setembre a partir del 25 de juny i fins al 6 de setembre. L’afectació s’ampliarà els últims sis dies fins a Bon Pastor. Tot i que de menys envergadura, els usuaris també veuran alterat el seu trajecte habitual al metro per dues obres més. A la plaça Catalunya, el passadís de connexió entre l’L1 i l’L3 es tancarà i obligarà a fer el recorregut per l’exterior entre el 6 de juliol i el 7 de setembre. Així mateix, els trens passaran de llarg de l’estació de Verdaguer de l’L4 entre el 6 de juliol i el 30 d’agost, de manera que caldrà baixar una parada abans o després.
Renovació integral de via a l’L1.
El tall més important és el de l’L-1, per les obres de renovació de tota la via entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou, tot i que a la pràctica implicarà fins a cinc estacions entre Plaça de Sants i la Florida, que sumen 43.000 usuaris en els dies feiners de juliol i 36.000 a l’agost. També s’aprofitarà per canviar els aparells de via de Santa Eulàlia que donen accés al taller, en uns treballs que costaran 11,5 milions d’euros.
TMB i la Generalitat assenyalen com a alternativa principal al tall la mateixa xarxa de metro, amb l’enllaç a les línies 9 i 10 Sud a l’estació de Torrassa i a l’L5 a Plaça de Sants. A més, TMB habilitarà un servei alternatiu d’autobusos que recorrerà el tram afectat amb un interval d’entre 4 i 9 minuts els dies laborables, de 5 a 10 minuts els dissabtes i d’entre 6 i 11 minuts els diumenges. Tot i així, habitualment passa que, després dels primers dies, els usuaris comproven que les alternatives amb metro són la millor opció, segons els mateixos tècnics de TMB. Però passa que l’estació de Plaça de Sants no és accessible, de manera que també hi haurà un servei de bus llançadora específic per a persones amb problemes de mobilitat reduïda. També la connexió amb Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació d’Avinguda Carrilet i la connexió amb Rodalies a la Rambla Just Oliveras s’assenyalen com a bones alternatives.
Obres a l’L9/L10 Nord.
La segona afectació més important serà a l’L9/L10 Nord entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, i tenen com a motiu l’obra del macropou per a la connexió dels ramals del nord amb el futur tram central de la línia. En l’actualitat, les línies L9 Nord i L10 Nord discorren entre aquest punt i la Sagrera pel túnel de l’L4. L’obra, que executa la Generalitat, compta amb un pressupost de 22,6 milions d’euros. La mitjana de validacions diàries en el tram afectat és de 3.300 en els dies laborables del juliol i de 2.400 a l’agost. TMB habilitarà busos alternatius amb una freqüència entre els 6 i 11 minuts els dies laborables i de 10 minuts els dissabtes i dies festius. Però el metro torna a presentar-se com l’alternativa més eficient al tall, amb enllaç amb l’L1 a Fondo i amb l’L2 a Gorg. Així mateix, les línies regulars de bus H8, 34 i 126 recorren el tram afectat.
Obres d’accessibilitat a Verdaguer.
Així mateix, l’estació Verdaguer de l’L4 quedarà fora de servei entre el 6 de juliol i el 30 d’agost per obres d’accessibilitat de l’intercanviador amb l’L5. Unes 6.500 persones al juliol i 4.800 a l’agost utilitzen habitualment l’estació, i hauran de pujar o baixar a les estacions contínues, Joanic o Girona. En aquests moments s’estan portant a terme les actuacions corresponents a l’obra civil per adaptar el passadís de correspondència –fora de servei des de l’octubre passat– i els pous que allotjaran els nous ascensors i les escales mecàniques entre el vestíbul de l’L4 i les andanes.
Intercanviador a Catalunya.
Les obres de renovació del passadís a l’estació de Plaça Catalunya que connecta les línies 1 i 3 s’executaran del 6 de juliol al 7 de setembre i inclouran la retirada d’amiant que es troba encapsulat sota del sostre. El recorregut pel carrer encara no s’ha definit, tot i que estarà senyalitzat per conduir de forma clara l’abundant flux de persones que fan diàriament aquest intercanvi. El futur passadís, tot i que continuarà sent igual d’estret, tindrà un nou paviment, sostre i il·luminació, en una obra en la qual s’invertiran 1,2 milions d’euros. TMB farà una campanya informativa per tots els seus canals i a les estacions prèviament a cada afectació.
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
- Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes