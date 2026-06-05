Investigació en marxa
Els Mossos busquen testimonis de la caiguda d’Isak Andic rastrejant mòbils connectats a antenes properes
Amb aquesta anàlisi, la policia també pretén aclarir si l’acusat va anar acompanyat al sender els dies previs al succés
J. G. Albalat
Els Mossos d’Esquadra busquen testimonis de la caiguda del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de desembre de 2024, i dels dies previs, el 7 i 10 de desembre, en què el seu fill Jonathan Andic, imputat per presumpte homicidi, va ser a Collbató i al sender de les Freixades, on es va produir el succés. En aquest sentit, la policia catalana va sol·licitar a la jutgessa de Martorell Raquel Nieto, que instrueix el cas, que requerís a sis operadores de telefonia informació sobre les persones que estaven connectades durant aquelles dates a les antenes de telefonia de la zona on el magnat de la moda, Isak Andic, va caure per un barranc i va morir. Gràcies a les antenes de telefonia es poden rastrejar els telèfons de les persones que han estat en una zona en un moment determinat.
L’última interlocutòria en què la jutgessa demana a Vodafone informació sobre les connexions que podria haver tingut el mòbil de Jonathan Andic a l’Equador, que ell assegura que va ser robat, Nieto també fa una enumeració detallada de les peticions que han fet els Mossos per aclarir la caiguda de l’empresari. Una d’elles, segons la resolució, és la sol·licitud d’informació a sis operadores de telefonia mòbil no només per concretar si els dies 7 i 10 de desembre Jonathan Andic «va estar a la zona d’influència de Collbató», sinó també per «obtenir informació de testimonis directes» i de persones que «van auxiliar» el primogènit de l’empresari el 14 de desembre.
Hora exacta de la caiguda
Així, amb el llistat d’usuaris que aquells dies es van connectar a les antenes des dels seus mòbils en la franja horària en què Jonathan Andic va estar a Collbató, la policia també pretén comprovar si l’acusat anava acompanyat d’altres persones. És a dir, els Mossos volen verificar si els dies previs a la caiguda va anar sol o acompanyat a revisar aquest sender. La fiscalia va avalar aquesta petició, segons la resolució de la jutgessa, per determinar «la possible presència de terceres persones que puguin tenir relació amb els fets investigats els dies 7, 10 i 14 de desembre».
A partir d’aquesta identificació, la policia podria buscar eventuals testimonis per saber si alguna persona va presenciar la caiguda mortal o es va creuar amb Jonathan Andic els dies previs. La informació ha de servir per reconstruir el succés a Collbató. La Unitat Central d’Informàtica Forense de la policia catalana ha pogut reconstruir, amb una precisió gairebé mil·limètrica, l’hora de la caiguda d’Isak Andic.
Segons els Mossos, el succés va tenir lloc entre les 12.28.20 hores i les 12.28.26 hores —sis segons de marge— del 14 de desembre de 2024. Exactament 4:34 minuts després, Jonathan Andic va fer la primera trucada per alertar del succés a la parella del seu pare, Estefanía Knuth. Després en va fer dues més al 112, el servei d’emergències: a les 12:36:24 hores i a les 13:13:44 hores, segons consta als registres del seu telèfon.
Mala relació
Els Mossos i la jutgessa de Martorell sostenen que hi ha «indicis suficients» per considerar que la mort de l’empresari no va ser accidental. Entre aquestes sospites hi ha les possibles contradiccions entre les dues declaracions fetes per Jonathan Andic a comissaria, en què va assegurar que no havia vist la caiguda del seu pare perquè es trobava més avançat al sender (els agents mantenen que a la distància que ell al·lega no hauria pogut sentir la caiguda, com ell afirma).
També assenyalen com a indicis del crim la suposada «mala relació» entre pare i fill; l’existència d’un possible mòbil econòmic a partir de la creació d’una fundació que posava en risc l’herència; «l’obsessió» de Jonathan pels diners i la possible «manipulació emocional» de l’acusat sobre el seu pare per aconseguir «una herència en vida»; les visites al sender els dies previs, i les lesions que segons l’autòpsia presentava la víctima i que, per a la jutgessa, «descarten pràcticament que la caiguda fos producte d’un rellisc o ensopegada».
Nou recurs
«No es pot descartar que existeixi una participació activa, premeditada i preparada en la mort d’Isak Andic», remarca la interlocutòria judicial en què se sol·licita a Vodafone informació sobre els registres telefònics de Jonathan Andic a l’Equador. Per arribar a aquestes conclusions s’han analitzat una dècada de missatges de WhatsApp entre els Andic trobats al telèfon d’Isak i que s’han pogut recuperar, així com altra informació del terminal del sospitós. També s’ha pres declaració a membres de la família, personal del servei dels Andic i directius de Mango per aclarir la relació real entre pare i fill.
Fa més de tres setmanes que la jutgessa de Martorell va ordenar la presó per a Jonathan Andic, substituïble per una fiança d’un milió d’euros, que l’acusat va dipositar en mitja hora. L’equip d’advocats de la defensa ha presentat un recurs contra aquesta mesura. Ara la fiscal del cas, Teresa Yoldi, haurà de presentar un escrit de resposta al recurs, que serà resolt per l’Audiència de Barcelona en les pròximes setmanes.
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