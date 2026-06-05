Aquest divendres
La NASA activa els protocols d’emergència i ordena als seus astronautes preparar-se per a una possible evacuació de l’Estació Espacial Internacional
Els primers informes apunten a la detecció d’una fuita d’aire al mòdul rus de servei, un element de la plataforma que pateix desperfectes importants des de l’any 2019.
Valentina Raffio
L’agència espacial nord-americana NASA acaba d’activar tots els seus protocols d’emergència i ha ordenat als astronautes a bord de l’Estació Espacial Internacional que es preparin per a una possible evacuació d’emergència després de detectar-se una greu fuita d’aire al mòdul rus de la plataforma. Segons ha explicat la secretària de premsa de l’agència, Bethany Stevens, en aquests moments s’estan intentant dur a terme tasques de reparació a la zona afectada però, per precaució i davant la magnitud del problema, s’ha ordenat als quatre tripulants d’aquesta missió que romanguin a la nau espacial Dragon per si en algun moment la fuita empitjora i han de ser evacuats cap a la Terra.
No és la primera vegada que es registren incidències d’aquest tipus a bord de l’Estació Espacial Internacional però, de moment, aquesta es perfila com una de les crisis més greus a què s’ha enfrontat aquesta plataforma científica internacional en els darrers anys. Segons les informacions conegudes fins ara, el problema sembla localitzat al túnel de transferència del mòdul de servei Zvezda, conegut com a PrK, una part de l’estructura que pateix fuites des de l’any 2019. Fins ara, l’agència russa Roscosmos havia aconseguit reparar els desperfectes sobre la marxa però, a causa de la complexitat del problema, moltes de les esquerdes tornaven a aparèixer. L’1 de maig es va detectar una fuita que provocava la pèrdua d’aproximadament mig quilo d’aire al dia. I tot apunta que aquesta és la causant de l’emergència.
En aquests moments, a l’Estació Espacial Internacional hi ha un total de set astronautes a bord. Una part d’ells, com a membres de la missió Crew-12, ha estat enviada a la nau espacial Dragon de SpaceX per preparar una eventual evacuació, ja que, en cas que la situació empitjorés, tindrien molt poc temps per executar les maniobres de sortida de la plataforma i posar rumb a la Terra. Entre aquests destaquen els nord-americans Jessica Meir i Jack Hathaway; la francesa Sophie Adenot; i el rus Andrey Fedyaev. Mentre aquests preparen l’evacuació, una altra part de l’equip, liderada pels cosmonautes russos Sergey Kud-Sverchov i Sergei Mikayev, treballa a la zona afectada per intentar reparar el problema. Diversos mitjans informen que s’estan emprant tècniques «més arriscades de l’habitual» per segellar l’esquerda, atesa la magnitud de la crisi.
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