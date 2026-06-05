Pederàstia
Omella nega haver encobert denúncies d’abusos sexuals: «No és veritat, jo he fet el que havia de fer»
L’arquebisbe de Barcelona assegura que els casos en què l’Església ha tapat un escàndol «són de temps immemorials»
El Periódico
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha negat aquest divendres haver encobert denúncies d’abusos sexuals contra menors en el si de l’Església. És més, ha assegurat que quan ell ha tingut coneixement d’algun cas ha «fet el que havia de fer».
En una entrevista a Rac1, en ser preguntat per una investigació d’«El País» que revela que Omella i 97 alts càrrecs més de l’Església, entre ells 68 bisbes, han encobert, tapat o silenciat casos de pederàstia, l’arquebisbe de Barcelona ha negat l’acusació, en assegurar que ell sempre ha resolt aquestes denúncies «segons les normes». «Quan ho he llegit, m’he quedat sorprès perquè parlen de casos que són de temps immemorials», ha afegit.
«En el meu cas no he encobert res. Em sap greu que hi posin el meu nom. Fan un «tutum revolutum». Parlo del meu cas, jo no sé els altres què han fet. En tot cas, els casos en què se’m nomena, em sap greu que diguin això quan no és veritat, jo he fet el que havia de fer», ha reiterat.
El perdó
A més, Omella ha aclarit que la suposada ocultació que ell va cometre no era d’un menor, sinó d’un adult: «Si dues [persones] majors volen tenir relacions, ¿què puc fer?», ha justificat. No ha volgut donar més detalls perquè, segons la seva versió, és un assumpte judicialitzat, però ha precisat que el denunciant va anar a informar-lo, no a denunciar. Davant d’això, el prevere va ser rellevat del ministeri i ara és «al seu país».
Ha recordat, a més, que l’Església ha demanat perdó, ha atès totes les víctimes i els ha donat l’ajuda que els corresponia. «Demano perdó i em sap molt greu que l’Església tingui tots aquests temes d’abusos», ha admès, però ha recordat que en altres institucions també hi ha agressions sexuals contra menors, per la qual cosa considera que el pes de la crítica no s’hauria de centrar només en l’Església.
La visita del Papa
Sobre aquest aspecte, els organitzadors de la visita del Papa a Espanya encara no han aclarit si el Pontífex es reunirà amb les víctimes d’abusos. Assenyalen que, si ho fa, serà una trobada «privada» i n’informaran a posteriori. Aquest tractament ha indignat les principals associacions d’afectats, que han convocat una protesta davant la Nunciatura Apostòlica a Madrid dilluns vinent.
A més, el moviment Reparación Integral Ya (RIYA), impulsat pel primer denunciant del cas d’abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha convocat diumenge vinent una «performance visual de protesta» amb la qual denunciarà que el Pontífex visiti l’Abadia, tot i ser «la zona zero de la pederàstia clerical» a Catalunya.
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