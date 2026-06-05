La nova repotenciació eòlica de Statkraft, referent en economia circular
La companyia ha aconseguit valoritzar el 98% dels residus en la primera fase de desmantellament dels antics aerogeneradors del seu parc eòlic Montes de Cierzo, situat a Navarra
B.C.
La generació d’energia renovable és un dels pilars bàsics de la transició cap a una economia descarbonitzada, igual que també ho és l’economia circular. És a dir, un model de producció que permet allargar la vida útil dels materials a través del reciclatge i de la reutilització, disminuint el volum de residus. La companyia Statkraft, un dels productors d’energia verda més gran d’Europa, ha aconseguit fusionar els dos conceptes en el projecte de repotenciació del parc eòlic Montes de Cierzo, a Navarra.
La companyia està renovant els antics aerogeneradors, alimentats per turbines, per altres d’última generació, més potents i eficients. De moment, ja s’han substituït 44 turbines per 10 aerogeneradors, del total de 14 que tindrà el parc quan s’acabin les obres. Tenint en compte que allotjava originalment 85 molins, el resultat final serà la reducció d’un 84% del nombre de torres, amb la consegüent disminució de l’impacte paisatgístic. Però, a més, quan es completi el procés de substitució, es produirà gairebé el doble d’energia, passant de 60 a 90 megawatts de potència. Gràcies a això, la generació d’energia neta estimada es duplicarà de 145 GWh/any a uns 300 GWh/any.
La qüestió que es plantejava Statkraft era com gestionar els materials procedents del desmantellament dels equips antics, sense que això suposés un increment de la petjada ambiental. La solució practicada a Montes de Cierzo ha sigut apostar per l’avaluació, el reciclatge i la reutilització per donar una segona vida a aquests materials i components. D’aquesta manera, l’empresa ha aconseguit reutilitzar tots els recursos possibles, evitant la generació de residus i convertint el projecte de repotenciació en un dels més avançats en economia circular en el sector energètic a Espanya.
Criteri de ‘residu zero’
A través del seu proveïdor local Lezama Demoliciones, Statkraft ha portat a terme els treballs de desmantellament de la primera fase seguint criteris residu zero, aconseguint valoritzar o reciclar més del 90% del residu generat. En concret, s’han valoritzat més de 300 tones de fibra de vidre, més de 320 tones de nacel·les, gairebé 4 tones de coure, 1.900 tones de ferro, gairebé 3 tones d’alumini i 24 tones de cables. També s’han valoritzat olis per un pes total de 14 tones.
Així mateix, la companyia donarà un segon ús a equips com multiplicadors, radiadors d’oli, armaris de potència, trios de pales, brides d’orientació o anemòmetres i velletes d’aerogeneradors. En total, equips i components amb un pes de més de 100 tones que podran continuar exercint la seva funció.
A més a més, aquesta fase de la repotenciació, que culminarà la seva connexió a la xarxa en els pròxims mesos, compta amb una ajuda pública, que pot arribar als 4,6 milions d’euros, per part de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en el marc de la convocatòria Repotenciació circular dels fons europeus Next Generation EU. Unes ajudes que premien, precisament, aquells projectes de repotenciació eòlica que inclouen mesures d’economia circular.
Equipament lliure de gasos contaminants
En línia amb el compromís de Statkraft de comptar amb instal·lacions innovadores, eficients i sostenibles, aquestes primeres 10 turbines i l’equipament de les subestacions en el projecte de repotenciació Montes de Cierzo incorporen cel·les de mitjana tensió lliures de SF6, que és un gas fluorat i contaminant.
En total, amb la col·laboració de Siemens i Eiffage Energía Sistemas, ha instal·lat 11 cel·les en dues subestacions del model NXPLUS C 24 amb tecnologia blue GIS i 10 equips més del model 8DJH 24 per als aerogeneradors, sent probablement les primeres d’aquestes característiques a instal·lar-se en una instal·lació renovable a Espanya
Aquesta solució, ja instal·lada, compleix la Regulació Europea per a Gasos Fluorats, que limita la incorporació d’equips fins a 24kV amb SF6 a la xarxa elèctrica i contribueix a evitar l’emissió d’aproximadament 40.000 tones de diòxid de carboni.
Statkraft està treballant ara en la segona i última fase de la repotenciació, que suposa la retirada dels últims 41 aerogeneradors a Montes de Cierzo i el seu reemplaçament per quatre noves màquines, a més d’un sistema d’emmagatzematge amb bateries per aprofitar l’energia generada. I, per descomptat, reduint al màxim el volum de residus.
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