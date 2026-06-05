Salut calcula que un 15% de les operacions no urgents s’han reprogramat per la protesta dels metges a no fer hores extra
La campanya va començar dilluns per pressionar el Govern a negociar millores davant la sobrecàrrega assistencial
El Departament de Salut xifra en un 15% a tot Catalunya l’afectació en intervencions no urgents per la protesta dels metges a no fer hores extra, que va començar aquest dilluns. Segons Salut, consultat per l'ACN, les operacions afectades s’han reprogramat i no corresponen a procediments oncològics ni urgents. La campanya ‘Ni un minut més’, impulsada pel sindicat Metges de Catalunya, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària planificada fora de la jornada ordinària i les guàrdies, les anomenades ‘peonades’, per pressionar la conselleria a negociar millores davant la sobrecàrrega laboral. El sindicat indica que fins ara s’hi han adherit 180 serveis de 37 hospitals públics i concertats i nou centres d’atenció primària (CAP).
La protesta també vol visibilitzar que el sistema sanitari “s’aguanta amb el sobreesforç dels professionals”, segons ha alertat el sindicat en diverses ocasions.
Els impulsors de la campanya apunten que, per l’adhesió de diversos serveis d’Anestesiologia, la mesura pot afectar sobretot les operacions i les proves amb sedació programades fora de la jornada ordinària per reduir les llistes d'espera. El Servei Català de Salut (CatSalut) ha reconegut que la protesta les afectarà.
Serveis d'hospitals de diverses comunitats autònomes també han deixat de fer hores extra en el marc d’una protesta que han encapçalat els anestesiòlegs i a la qual s’han adherit altres especialitats com Cirurgia General o Obstetrícia i Ginecologia, entre altres.
La protesta s’emmarca en el conflicte dels sindicats mèdics amb les administracions sanitàries arran de la reforma de l’estatut marc, per demanar un conveni propi i altres mesures estructurals per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial.
Els metges han fet diverses jornades de vaga a l’Estat en el marc del conflicte amb el Ministeri de Sanitat i, a Catalunya, hi ha convocada pel 17 de juny la dotzena aturada des de la tardor. El sindicat Metges de Catalunya interpel·la directament el Departament de Salut perquè considera que té competències per plantejar solucions a les reivindicacions i reclama la implicació del president del Govern, Salvador Illa.
El Departament de Salut va enviar un comunicat aquesta setmana en què sostenia que vol dialogar amb el col·lectiu, però en el marc dels grups de treball i meses obertes, mentre que els col·legis de metges han demanat espais de negociació propis al marge de la resta de professionals sanitaris.
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